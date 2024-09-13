Куйвашев вместе с другом-миллиардером показал федеральному министру любимый лицей. Фото

Куйвашев показал министру Кравцову Уральский губернаторский лицей

13 сентября 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев встретил Сергея Кравцова в Екатеринбурге Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Свердловской области Евгений Куйвашев презентовал министру просвещения Сергею Кравцову один из своих самых дорогих проектов — Уральский губернаторский лицей. Его строили два года и потратили больше 3 млрд рублей. Кравцова удивляли скалодромом, коворкингами, трассой для дронов, суперсовременными классами, к которым губернатор относится трепетно. Настолько, что пригрозил журналистам взыскать ущерб за погром в кабинете физики. Свидетелем экскурсии стал и корреспондент URA.RU. Кравцова помимо Куйвашева сопровождали свердловский министр образования Юрий Биктуганов, его зам Светлана Тренихина, директор лицея Игорь Климовских, миллиардер Андрей Комаров, близкий к губернатору (его называют одним из идейных вдохновителей проекта, он входит в попечительский совет при лицее), в конце присоединился митрополит Евгений Кульберг. «У каждого ребенка — свой шкафчик. Здесь — холл, где на переменах проходят событийные мероприятия. Все классы оборудованы современным оборудованием», — рассказывал министру Климовских. Тот оценил не только внутреннее убранство, но и вид за окном: «Какой дворик красивый!» В кабинете химии Кравцов, отличающийся высоким ростом, сел за парту и тут же одобрил то, что она модульная. В зале со скалодромом повисел на страховочных веревках, а в мастерской оценил совсем не оборудование, а российский флаг на столе у учителя — в предыдущих классах он их не заметил. Показали Кравцову и современную столовую, залы для биатлона с винтовками и трассу для обучения полетам на FPV-дронах. Он интересовался, где учились преподаватели, где они живут, каким программным обеспечением пользуются. А Куйвашев то и дело беспокоился о сохранности классов и оборудования. «Журналисты, я с вас деньги взыщу за погром», — пригрозил он. Лицей министр по итогу назвал уникальным. «Уникальность в том, что здесь не только высокое качество программ, подготовка учителей, созданы все необходимые условия и для занятий и дополнительного образования. Сюда могут прийти и жители города — в библиотеку, и в технопарк, а также — здесь такого нету, и мы это будем развивать. Создан филиал Института развития образования, подготовка и повышение квалификации учителей непосредственно в школе. И мы договорились с Евгением Владимировичем, что этот опыт будем развивать, и возможно проведем такие федеральные мероприятия по подготовке учителей», — анонсировал министр. Куйвашев поблагодарил его за внимание к проекту и подтвердил, что после приезда Кравцова в регионе всегда появляются новые проекты. Пообещал тому через год подвести предварительный итог развития учреждения и открыть такие филиалы во всех управленческих округах. Комаров заявил, что подобные проекты будут развивать и в других регионах. Например, в Челябинской. Лицей прозвали губернаторским из-за того, что Куйвашев приложил значительные усилия для выделения федеральных денег. На объект потратили 3,2 миллиарда рублей. Это единственная не-частная школа города, которая подчиняется минобру, а не горадминистрации. Сергей Кравцов Фото: Илья Московец © URA.RU Евгений Куйвашев (слева) Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев презентовал министру просвещения Сергею Кравцову один из своих самых дорогих проектов — Уральский губернаторский лицей. Его строили два года и потратили больше 3 млрд рублей. Кравцова удивляли скалодромом, коворкингами, трассой для дронов, суперсовременными классами, к которым губернатор относится трепетно. Настолько, что пригрозил журналистам взыскать ущерб за погром в кабинете физики. Свидетелем экскурсии стал и корреспондент URA.RU. Кравцова помимо Куйвашева сопровождали свердловский министр образования Юрий Биктуганов, его зам Светлана Тренихина, директор лицея Игорь Климовских, миллиардер Андрей Комаров, близкий к губернатору (его называют одним из идейных вдохновителей проекта, он входит в попечительский совет при лицее), в конце присоединился митрополит Евгений Кульберг. «У каждого ребенка — свой шкафчик. Здесь — холл, где на переменах проходят событийные мероприятия. Все классы оборудованы современным оборудованием», — рассказывал министру Климовских. Тот оценил не только внутреннее убранство, но и вид за окном: «Какой дворик красивый!» В кабинете химии Кравцов, отличающийся высоким ростом, сел за парту и тут же одобрил то, что она модульная. В зале со скалодромом повисел на страховочных веревках, а в мастерской оценил совсем не оборудование, а российский флаг на столе у учителя — в предыдущих классах он их не заметил. Показали Кравцову и современную столовую, залы для биатлона с винтовками и трассу для обучения полетам на FPV-дронах. Он интересовался, где учились преподаватели, где они живут, каким программным обеспечением пользуются. А Куйвашев то и дело беспокоился о сохранности классов и оборудования. «Журналисты, я с вас деньги взыщу за погром», — пригрозил он. Лицей министр по итогу назвал уникальным. «Уникальность в том, что здесь не только высокое качество программ, подготовка учителей, созданы все необходимые условия и для занятий и дополнительного образования. Сюда могут прийти и жители города — в библиотеку, и в технопарк, а также — здесь такого нету, и мы это будем развивать. Создан филиал Института развития образования, подготовка и повышение квалификации учителей непосредственно в школе. И мы договорились с Евгением Владимировичем, что этот опыт будем развивать, и возможно проведем такие федеральные мероприятия по подготовке учителей», — анонсировал министр. Куйвашев поблагодарил его за внимание к проекту и подтвердил, что после приезда Кравцова в регионе всегда появляются новые проекты. Пообещал тому через год подвести предварительный итог развития учреждения и открыть такие филиалы во всех управленческих округах. Комаров заявил, что подобные проекты будут развивать и в других регионах. Например, в Челябинской. Лицей прозвали губернаторским из-за того, что Куйвашев приложил значительные усилия для выделения федеральных денег. На объект потратили 3,2 миллиарда рублей. Это единственная не-частная школа города, которая подчиняется минобру, а не горадминистрации.