В Киеве опровергли сообщения Bild о приостановке огня по России

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Украина не собирается завершать конфликт с Россией, заявил Литвин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Информация немецкого издания Bild о приостановке конфликта с Россией является неверной. Об этом заявил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

«План победы Bild не видел, и из тех нескольких человек, которые на сегодня вовлечены президентом в подготовку плана победы, никто из Bild не говорил», — передает слова Литвина РКБ-Украина. Он добавил, что «россияне не получат Минск-3» и другие варианты.

Газета Bild сообщала, что украинский лидер Владимир Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену план. В нем якобы рассматриваются локальные прекращения огня и временная заморозка конфликта со стороны Украины.

Сообщалось, что Украина планирует начать мирные переговоры с Россией этой осенью. Киев также планировал вопросы продовольственной и ядерной безопасности.

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Информация немецкого издания Bild о приостановке конфликта с Россией является неверной. Об этом заявил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин. «План победы Bild не видел, и из тех нескольких человек, которые на сегодня вовлечены президентом в подготовку плана победы, никто из Bild не говорил», — передает слова Литвина РКБ-Украина. Он добавил, что «россияне не получат Минск-3» и другие варианты. Газета Bild сообщала, что украинский лидер Владимир Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену план. В нем якобы рассматриваются локальные прекращения огня и временная заморозка конфликта со стороны Украины. Сообщалось, что Украина планирует начать мирные переговоры с Россией этой осенью. Киев также планировал вопросы продовольственной и ядерной безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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