В Киеве опровергли сообщения Bild о приостановке огня по России

Информация немецкого издания Bild о приостановке конфликта с Россией является неверной. Об этом заявил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.
«План победы Bild не видел, и из тех нескольких человек, которые на сегодня вовлечены президентом в подготовку плана победы, никто из Bild не говорил», — передает слова Литвина РКБ-Украина. Он добавил, что «россияне не получат Минск-3» и другие варианты.
Газета Bild сообщала, что украинский лидер Владимир Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену план. В нем якобы рассматриваются локальные прекращения огня и временная заморозка конфликта со стороны Украины.
Сообщалось, что Украина планирует начать мирные переговоры с Россией этой осенью. Киев также планировал вопросы продовольственной и ядерной безопасности.
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