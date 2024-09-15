В Киеве опровергли сообщения Bild о приостановке огня по России

15 сентября 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Украина не собирается завершать конфликт с Россией, заявил Литвин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Информация немецкого издания Bild о приостановке конфликта с Россией является неверной. Об этом заявил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин. «План победы Bild не видел, и из тех нескольких человек, которые на сегодня вовлечены президентом в подготовку плана победы, никто из Bild не говорил», — передает слова Литвина РКБ-Украина. Он добавил, что «россияне не получат Минск-3» и другие варианты. Газета Bild сообщала, что украинский лидер Владимир Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену план. В нем якобы рассматриваются локальные прекращения огня и временная заморозка конфликта со стороны Украины. Сообщалось, что Украина планирует начать мирные переговоры с Россией этой осенью. Киев также планировал вопросы продовольственной и ядерной безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Информация немецкого издания Bild о приостановке конфликта с Россией является неверной. Об этом заявил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин. «План победы Bild не видел, и из тех нескольких человек, которые на сегодня вовлечены президентом в подготовку плана победы, никто из Bild не говорил», — передает слова Литвина РКБ-Украина. Он добавил, что «россияне не получат Минск-3» и другие варианты. Газета Bild сообщала, что украинский лидер Владимир Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену план. В нем якобы рассматриваются локальные прекращения огня и временная заморозка конфликта со стороны Украины. Сообщалось, что Украина планирует начать мирные переговоры с Россией этой осенью. Киев также планировал вопросы продовольственной и ядерной безопасности.