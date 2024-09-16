Вратаря челябинского «Трактора» признали лучшим в КХЛ

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Челябинский вратарь признан лучшим в КХЛ
Челябинский вратарь признан лучшим в КХЛ Фото:

Голкипера челябинского хоккейного клуба «Трактор» Зака Фукале признали лучшим вратарем второй недели регулярного чемпионата КХЛ. Об этом 16 сентября сообщили в официальном telegram-канале клуба.

«Зак — лучший вратарь недели в КХЛ. Накидаем огней этому парню», — сообщается в telegram-канале.

На прошедшей неделе «Трактор» со счетом 3:0 выиграл у СКА в Санкт-Петербурге. Затем в Сочи «черно белые» взяли верх на одноименным местным клубом со счетом 4:1. Фукале отразил 98,2% бросков по своим воротам, пропустив одну шайбу за две игры.

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Голкипера челябинского хоккейного клуба «Трактор» Зака Фукале признали лучшим вратарем второй недели регулярного чемпионата КХЛ. Об этом 16 сентября сообщили в официальном telegram-канале клуба. «Зак — лучший вратарь недели в КХЛ. Накидаем огней этому парню», — сообщается в telegram-канале. На прошедшей неделе «Трактор» со счетом 3:0 выиграл у СКА в Санкт-Петербурге. Затем в Сочи «черно белые» взяли верх на одноименным местным клубом со счетом 4:1. Фукале отразил 98,2% бросков по своим воротам, пропустив одну шайбу за две игры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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