Вратаря челябинского «Трактора» признали лучшим в КХЛ

Челябинский вратарь признан лучшим в КХЛ
Голкипера челябинского хоккейного клуба «Трактор» Зака Фукале признали лучшим вратарем второй недели регулярного чемпионата КХЛ. Об этом 16 сентября сообщили в официальном telegram-канале клуба.
«Зак — лучший вратарь недели в КХЛ. Накидаем огней этому парню», — сообщается в telegram-канале.
На прошедшей неделе «Трактор» со счетом 3:0 выиграл у СКА в Санкт-Петербурге. Затем в Сочи «черно белые» взяли верх на одноименным местным клубом со счетом 4:1. Фукале отразил 98,2% бросков по своим воротам, пропустив одну шайбу за две игры.
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