На выставке трофейной техники НАТО в ХМАО покажут подбитый югорчанином Abrams

На выставке трофейной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа» в Сургуте (ХМАО) покажут танк Abrams, который подбил югорчанин из Нягани. Об этом рассказал глава региона Руслан Кухарук.
«Всего на экспозиции представят 14 единиц техники. В том числе — подбитый американский танк „Abrams“. Он был обезврежен беспилотником „Упырь“. Управлял дроном военнослужащий из Нягани с позывным „Рассвет“, — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что выставка трофейной техники НАТО пройдет в Сургуте. Там жителям ХМАО покажут захваченные танки Abrams, бронетранспортеры М113, боевые машины пехоты «Marder», «Bradley», бронеавтомобиль «Mastiff».
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