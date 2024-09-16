16 сентября 2024

На выставке трофейной техники НАТО в ХМАО покажут подбитый югорчанином Abrams

© Служба новостей «URA.RU»
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Подбитый Abrams привезут в ХМАО в рамках выставки трофейной техники НАТО
Подбитый Abrams привезут в ХМАО в рамках выставки трофейной техники НАТО Фото:

На выставке трофейной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа» в Сургуте (ХМАО) покажут танк Abrams, который подбил югорчанин из Нягани. Об этом рассказал глава региона Руслан Кухарук.

«Всего на экспозиции представят 14 единиц техники. В том числе — подбитый американский танк „Abrams“. Он был обезврежен беспилотником „Упырь“. Управлял дроном военнослужащий из Нягани с позывным „Рассвет“, — рассказал Кухарук в своем telegram-канале. 

Ранее URA.RU сообщало, что выставка трофейной техники НАТО пройдет в Сургуте. Там жителям ХМАО покажут захваченные танки Abrams, бронетранспортеры М113, боевые машины пехоты «Marder», «Bradley», бронеавтомобиль «Mastiff».

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На выставке трофейной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа» в Сургуте (ХМАО) покажут танк Abrams, который подбил югорчанин из Нягани. Об этом рассказал глава региона Руслан Кухарук. «Всего на экспозиции представят 14 единиц техники. В том числе — подбитый американский танк „Abrams“. Он был обезврежен беспилотником „Упырь“. Управлял дроном военнослужащий из Нягани с позывным „Рассвет“, — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.  Ранее URA.RU сообщало, что выставка трофейной техники НАТО пройдет в Сургуте. Там жителям ХМАО покажут захваченные танки Abrams, бронетранспортеры М113, боевые машины пехоты «Marder», «Bradley», бронеавтомобиль «Mastiff».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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