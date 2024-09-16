Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО о рисках отравления роллами

Роспотребнадзор посоветовал жителям ХМАО проверять герметичность упаковки роллов, чтобы избежать пищевого отравления. Об этом окружное ведомство рассказало в своем telegram-канале.
«Следите за условиями хранения. Убедитесь, что еда доставляется в герметичной упаковке и при правильной температуре. Это защитит вас от пищевых отравлений», — говорится в публикации.
Инспекторы советуют проверять качество ингредиентов и обращать внимание на свежесть рыбы и овощей. «Обратите внимание на дату изготовления и срок хранения», — уточняет ведомство.
Ранее URA.RU рассказывало, что сургутяне массово пожаловались на отравление суши в службе доставки. Тогда речь шла о десяти пострадавших.
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