16 сентября 2024

Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО о рисках отравления роллами

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыба и овощи в роллах должны быть свежими
Рыба и овощи в роллах должны быть свежими Фото:

Роспотребнадзор посоветовал жителям ХМАО проверять герметичность упаковки роллов, чтобы избежать пищевого отравления. Об этом окружное ведомство рассказало в своем telegram-канале.

«Следите за условиями хранения. Убедитесь, что еда доставляется в герметичной упаковке и при правильной температуре. Это защитит вас от пищевых отравлений», — говорится в публикации.

Инспекторы советуют проверять качество ингредиентов и обращать внимание на свежесть рыбы и овощей. «Обратите внимание на дату изготовления и срок хранения», — уточняет ведомство.

Ранее URA.RU рассказывало, что сургутяне массово пожаловались на отравление суши в службе доставки. Тогда речь шла о десяти пострадавших.

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Роспотребнадзор посоветовал жителям ХМАО проверять герметичность упаковки роллов, чтобы избежать пищевого отравления. Об этом окружное ведомство рассказало в своем telegram-канале. «Следите за условиями хранения. Убедитесь, что еда доставляется в герметичной упаковке и при правильной температуре. Это защитит вас от пищевых отравлений», — говорится в публикации. Инспекторы советуют проверять качество ингредиентов и обращать внимание на свежесть рыбы и овощей. «Обратите внимание на дату изготовления и срок хранения», — уточняет ведомство. Ранее URA.RU рассказывало, что сургутяне массово пожаловались на отравление суши в службе доставки. Тогда речь шла о десяти пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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