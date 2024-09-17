В Мегионе (ХМАО) 17 сентября на 189-м километре трассы Сургут — Нижневартовск в ДТП перевернулся цементовоз. Очевидцы в соцсети сообщили, что пострадал водитель большегруза.
«Мегион, на 189-м километре автодороги Сургут — Нижневартовск произошло ДТП — опрокинулся автомобиль „КАМАЗ“ (цементовоз). Пострадал водитель 1983 года рождения», сообщается в telegram-канале «Дежурный по городу Нижневартовск»
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. На место прибыли все экстренные службы. Есть ли в ДТП другие участники — не уточняется.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ДТП. Ответ ожидается.
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