17 сентября 2024

На трассе в ХМАО перевернулся цементовоз. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подробности ДТП не уточняются
Подробности ДТП не уточняются Фото:

В Мегионе (ХМАО) 17 сентября на 189-м километре трассы Сургут — Нижневартовск в ДТП перевернулся цементовоз. Очевидцы в соцсети сообщили, что пострадал водитель большегруза.

«Мегион, на 189-м километре автодороги Сургут — Нижневартовск произошло ДТП — опрокинулся автомобиль „КАМАЗ“ (цементовоз). Пострадал водитель 1983 года рождения», сообщается в telegram-канале «Дежурный по городу Нижневартовск»

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. На место прибыли все экстренные службы. Есть ли в ДТП другие участники — не уточняется.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ДТП. Ответ ожидается.

Водитель цементовоза получил травмы
Водитель цементовоза получил травмы
Фото:

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В Мегионе (ХМАО) 17 сентября на 189-м километре трассы Сургут — Нижневартовск в ДТП перевернулся цементовоз. Очевидцы в соцсети сообщили, что пострадал водитель большегруза. «Мегион, на 189-м километре автодороги Сургут — Нижневартовск произошло ДТП — опрокинулся автомобиль „КАМАЗ“ (цементовоз). Пострадал водитель 1983 года рождения», сообщается в telegram-канале «Дежурный по городу Нижневартовск» Устанавливаются обстоятельства произошедшего. На место прибыли все экстренные службы. Есть ли в ДТП другие участники — не уточняется. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ДТП. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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