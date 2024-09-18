Здание огорожено с целью обеспечения безопасности прохожих (архивное фото)
Рабочие приступили к сносу здания, расположенного на Театральном переулке в центре Екатеринбурга. Объект расположен под окнами мэрии. Об этом рассказал читатель URA.RU.
«На месте ведутся работы, строители сносят конструкцию. Здание огорожено для обеспечения безопасности прохожих», — отметил собеседник агентства.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в мэрию уральской столицы. На момент публикации новости ответ не поступил.
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