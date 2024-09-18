Общество Под окнами мэрии Екатеринбурга громят двухэтажку. Фото, видео В центре Екатеринбурга сносят двухэтажное здание на Театральном переулке 18 сентября 2024 в 19:17 Размер текста - 17 + Здание огорожено с целью обеспечения безопасности прохожих (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Рабочие приступили к сносу здания, расположенного на Театральном переулке в центре Екатеринбурга. Объект расположен под окнами мэрии. Об этом рассказал читатель URA.RU. «На месте ведутся работы, строители сносят конструкцию. Здание огорожено для обеспечения безопасности прохожих», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в мэрию уральской столицы. На момент публикации новости ответ не поступил. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Рабочие приступили к сносу здания, расположенного на Театральном переулке в центре Екатеринбурга. Объект расположен под окнами мэрии. Об этом рассказал читатель URA.RU. «На месте ведутся работы, строители сносят конструкцию. Здание огорожено для обеспечения безопасности прохожих», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в мэрию уральской столицы. На момент публикации новости ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям