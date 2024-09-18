Под окнами мэрии Екатеринбурга громят двухэтажку. Фото, видео

В центре Екатеринбурга сносят двухэтажное здание на Театральном переулке
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ул. Ленина. Тюмень, снос, демонтаж здания
Здание огорожено с целью обеспечения безопасности прохожих (архивное фото) Фото:

Рабочие приступили к сносу здания, расположенного на Театральном переулке в центре Екатеринбурга. Объект расположен под окнами мэрии. Об этом рассказал читатель URA.RU.

«На месте ведутся работы, строители сносят конструкцию. Здание огорожено для обеспечения безопасности прохожих», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в мэрию уральской столицы. На момент публикации новости ответ не поступил.

Фото:

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Рабочие приступили к сносу здания, расположенного на Театральном переулке в центре Екатеринбурга. Объект расположен под окнами мэрии. Об этом рассказал читатель URA.RU. «На месте ведутся работы, строители сносят конструкцию. Здание огорожено для обеспечения безопасности прохожих», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в мэрию уральской столицы. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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