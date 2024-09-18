ВС РФ впервые уничтожили танк Leopard в Курской области: главное об СВО к вечеру 18 сентября

Минобороны: за сутки ВСУ потеряли более 400 бойцов в Курской области

18 сентября 2024 в 23:08 Размер текста - 17 +

ВСУ под Курском потеряли за сутки две БМП CV-90, танк Leopard и артиллерийское оружие Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска в Курской области впервые уничтожили танк Leopard. Также среди уничтоженной техники значится боевая машина пехоты (БМП) CV-90. Кроме того, ВСУ на данном направлении потеряли свыше 400 бойцов. Главные события спецоперации к вечеру 18 сентября — в материале URA.RU. Потери ВСУ за сутки Во время боев в Курской области ВС Украины потеряли более 400 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, среди которых два танка (один из них Leopard), пять боевых машин пехоты (две из них БМП CV-90), 15 боевых бронированных машин и другое. Общие потери ВСУ за время боевых действий превысили 14 600 военнослужащих. Также украинская армия потеряла 758 боевых бронированных машин, 121 танк, 107 артиллерийских орудий, 92 бронетранспортера и другую боевую технику. Отражение контратак и наступательные операции ВС РФ в Курской области Российские военные успешно отразили несколько контратак ВС Украины, включая четыре попытки прорыва в направлениях Большой Обуховки, Малой Локни и Любимовки. Также были сорваны атаки в направлении Ольговки и Борков. В ходе операций восемь украинских военных были взяты в плен. Подразделения группировки войск «Север» продолжили активные наступательные действия, нанося поражения украинским формированиям в районе нескольких населенных пунктов, включая Любимовку и Дарьино. Кроме того, замначальника главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВС РФ уничтожили две понтонные переправы, устроенные ВСУ в Курской области. Он отметил, что в настоящее время украинские войска безуспешно пытаются удержать свои позиции. Уничтожение замкомандира спецназа грузинских наемников Российская армия сообщила о ликвидации заместителя командира спецназа группировки «Тбилиси» Георгия Роинишвили, которая состоит из грузинских наемников. Это подразделение было переброшено в Курскую область с Волчанского направления. Отмечается, что Роинишвили прибыл в Курскую область в поисках заработка и по личной инициативе. Удары по украинским энергообъектам, связанными с ВПК Минобороны РФ заявило о нанесении ударов по объектам энергетики на Украине. Эти объекты были связаны с функционированием военно-промышленного комплекса страны. Среди целей, которые были поражены российскими солдатами, — аэродромы и производственные цехи по сборке БПЛА. Атака беспилотников Украины на Торопец, последствия В ночь на 18 сентября на город Торопец в Тверской области была совершена атака с использованием украинских БПЛА. Несмотря на то, что российские системы ПВО сбили часть аппаратов, падение обломков привело к возникновению пожара на одном из объектов. В результате инцидента пострадали 17 человек, среди которых трое детей. В целях безопасности из города были эвакуированы три тысячи жителей. Артиллеристы «Днепра» атаковали опорный пункт ВСУ Артиллеристы группировки войск «Днепр» выполнили успешное огневое поражение по опорному пункту украинских бойцов, расположенному на правом берегу реки Днепр. Удар был выполнен с помощью расчетов РСЗО «Град», передает «Пятый канал». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска в Курской области впервые уничтожили танк Leopard. Также среди уничтоженной техники значится боевая машина пехоты (БМП) CV-90. Кроме того, ВСУ на данном направлении потеряли свыше 400 бойцов. Главные события спецоперации к вечеру 18 сентября — в материале URA.RU. Во время боев в Курской области ВС Украины потеряли более 400 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, среди которых два танка (один из них Leopard), пять боевых машин пехоты (две из них БМП CV-90), 15 боевых бронированных машин и другое. Общие потери ВСУ за время боевых действий превысили 14 600 военнослужащих. Также украинская армия потеряла 758 боевых бронированных машин, 121 танк, 107 артиллерийских орудий, 92 бронетранспортера и другую боевую технику. Российские военные успешно отразили несколько контратак ВС Украины, включая четыре попытки прорыва в направлениях Большой Обуховки, Малой Локни и Любимовки. Также были сорваны атаки в направлении Ольговки и Борков. В ходе операций восемь украинских военных были взяты в плен. Подразделения группировки войск «Север» продолжили активные наступательные действия, нанося поражения украинским формированиям в районе нескольких населенных пунктов, включая Любимовку и Дарьино. Кроме того, замначальника главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВС РФ уничтожили две понтонные переправы, устроенные ВСУ в Курской области. Он отметил, что в настоящее время украинские войска безуспешно пытаются удержать свои позиции. Российская армия сообщила о ликвидации заместителя командира спецназа группировки «Тбилиси» Георгия Роинишвили, которая состоит из грузинских наемников. Это подразделение было переброшено в Курскую область с Волчанского направления. Отмечается, что Роинишвили прибыл в Курскую область в поисках заработка и по личной инициативе. Минобороны РФ заявило о нанесении ударов по объектам энергетики на Украине. Эти объекты были связаны с функционированием военно-промышленного комплекса страны. Среди целей, которые были поражены российскими солдатами, — аэродромы и производственные цехи по сборке БПЛА. В ночь на 18 сентября на город Торопец в Тверской области была совершена атака с использованием украинских БПЛА. Несмотря на то, что российские системы ПВО сбили часть аппаратов, падение обломков привело к возникновению пожара на одном из объектов. В результате инцидента пострадали 17 человек, среди которых трое детей. В целях безопасности из города были эвакуированы три тысячи жителей. Артиллеристы группировки войск «Днепр» выполнили успешное огневое поражение по опорному пункту украинских бойцов, расположенному на правом берегу реки Днепр. Удар был выполнен с помощью расчетов РСЗО «Град», передает «Пятый канал».