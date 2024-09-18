Минобороны: солдаты РФ поразили энергообъекты на Украине

ВС РФ поразили объекты на Украине, связанные с военно-промышленных комплексом
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские солдаты поразили украинские энергообъекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса страны (ВПК). Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВПК Украины. Это аэродромы, цехи сборки БПЛА», — уточнили в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.
На днях сообщалось, что российским военным удалось уничтожить аэродромную инфраструктуру ВСУ. Тогда атака затронула 132 района страны.
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