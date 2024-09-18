Минобороны: солдаты РФ поразили энергообъекты на Украине

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Вооруженные силы РФ. stock, ракета, искандер, stock
ВС РФ поразили объекты на Украине, связанные с военно-промышленных комплексом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты поразили украинские энергообъекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса страны (ВПК). Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВПК Украины. Это аэродромы, цехи сборки БПЛА», — уточнили в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.

На днях сообщалось, что российским военным удалось уничтожить аэродромную инфраструктуру ВСУ. Тогда атака затронула 132 района страны.

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Российские солдаты поразили украинские энергообъекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса страны (ВПК). Об этом рассказали в Минобороны РФ. «ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВПК Украины. Это аэродромы, цехи сборки БПЛА», — уточнили в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. На днях сообщалось, что российским военным удалось уничтожить аэродромную инфраструктуру ВСУ. Тогда атака затронула 132 района страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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