Суд заставил челябинский агрохолдинг «Равис» повторно собрать акционеров

Арбитражный суд Челябинской области 19 сентября настоял на созыве внеочередного собрания акционеров агрохолдинга «Равис», где в совет директоров могут выбрать сына бывшего первого вице-губернатора Андрея Косилова Ивана. Это следует из документов суда.
«Информация о принятом судебном акте. Иск удовлетворить полностью», — отмечено на сайте суда.
В августе новый совладелец холдинга, компания «УралАгроГруп» (УАГ) потребовала повторно собрать акционеров. На собрании будут выбраны совет директоров и ревизионная комиссия, утверждена отчетность, приняты решения о выплате дивидендов. Внеочередное заседание пройдет заочно.
«Наш иск о понуждении к проведению повторного годового собрания удовлетворен. Собрание, по решению суда, будет проводить УАГ», — заявили URA.RU в офисе нового собственника.
Накануне, 18 сентября, суд удовлетворил иск УАГ с требованием включить Косилова-младшего и других кандидатов в список кандидатов на должность члена совета директоров «Равис — птицефабрика Сосновская». Помимо Ивана Косилова, выдвинуты четыре кандидатуры. Среди них Татьяна Аникина, Александр Засыпкин, Алексей Старков и Анна Чагина. Также компания запросила включение своих представителей в ревизионную комиссию. В числе предложенных кандидатур названы Евгения Закирьянова, Марина Маслакова и Ольга Рыжкова. Весной «Равис» пытался добиться разрешения собирать акционеров, но безрезультатно.
В конце 2023 года компания «УАГ» приобрела 41,2% акций компании «Равис» у Косилова. Предложения о продаже акций были направлены всем акционерам. Также в суде находится на рассмотрении другой иск от УАГ. Свердловский холдинг потребовал предоставить все отчеты и учредительные документы.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями также в офис «Рависа». Ответа не последовало.
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