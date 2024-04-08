Суд оставил в силе запрет выбирать совет директоров челябинского агрохолдинга

09 апреля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Суд оставил в силе запрет на выборы членов совета директоров агрохолдинга Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Арбитражный суд Челябинской области отказался отменять запрет на выборы членов совета директоров и ревизионной комиссии агрохолдинга «Равис». Это следует из данных определения суда. «В удовлетворении ходатайства акционерного общества „Равис — птицефабрика Сосновская“ об отмене обеспечительных мер отказать. Определение может быть обжаловано», — отмечено в документе. Судебное решение о запрете выборов было принято на фоне иска, поданного компанией «УралАгроГруп» (УАГ), потребовавшей ввести своих представителей в состав руководящих органов «Рависа». Иск был подан в начале марта, и суд наложил обеспечительные меры, ожидая рассмотрения заявления по существу. В конце 2023 года «УралАгроГруп» приобрела пакет акций «Рависа» размером 41,2% у бывшего первого заместителя губернатора региона Андрея Косилова. Предложения о продаже долей покупатель выставил всем держателям акций. В настоящий момент свердловчане опасаются, что им не позволят ввести восемь своих представителей в руководящие органы общества. Среди кандидатур есть сын бывшего совладельца «Рависа» Иван Косилов. В суде также рассматривается другой иск УАГ. Свердловский холдинг потребовал предоставить все отчеты и учредительные документы. При этом юристы «Рависа» подали заявление о признании сделки продажи акций недействительной. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не поступили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Челябинской области отказался отменять запрет на выборы членов совета директоров и ревизионной комиссии агрохолдинга «Равис». Это следует из данных определения суда. «В удовлетворении ходатайства акционерного общества „Равис — птицефабрика Сосновская“ об отмене обеспечительных мер отказать. Определение может быть обжаловано», — отмечено в документе. Судебное решение о запрете выборов было принято на фоне иска, поданного компанией «УралАгроГруп» (УАГ), потребовавшей ввести своих представителей в состав руководящих органов «Рависа». Иск был подан в начале марта, и суд наложил обеспечительные меры, ожидая рассмотрения заявления по существу. В конце 2023 года «УралАгроГруп» приобрела пакет акций «Рависа» размером 41,2% у бывшего первого заместителя губернатора региона Андрея Косилова. Предложения о продаже долей покупатель выставил всем держателям акций. В настоящий момент свердловчане опасаются, что им не позволят ввести восемь своих представителей в руководящие органы общества. Среди кандидатур есть сын бывшего совладельца «Рависа» Иван Косилов. В суде также рассматривается другой иск УАГ. Свердловский холдинг потребовал предоставить все отчеты и учредительные документы. При этом юристы «Рависа» подали заявление о признании сделки продажи акций недействительной. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не поступили.