08 апреля 2024

Суд оставил в силе запрет выбирать совет директоров челябинского агрохолдинга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Суд". Москва, молоток, суд, судебная система, судебное дело, судебное засдеание, молоток судьи
Суд оставил в силе запрет на выборы членов совета директоров агрохолдинга Фото:

Арбитражный суд Челябинской области отказался отменять запрет на выборы членов совета директоров и ревизионной комиссии агрохолдинга «Равис». Это следует из данных определения суда.

«В удовлетворении ходатайства акционерного общества „Равис — птицефабрика Сосновская“ об отмене обеспечительных мер отказать. Определение может быть обжаловано», — отмечено в документе.

Судебное решение о запрете выборов было принято на фоне иска, поданного компанией «УралАгроГруп» (УАГ), потребовавшей ввести своих представителей в состав руководящих органов «Рависа». Иск был подан в начале марта, и суд наложил обеспечительные меры, ожидая рассмотрения заявления по существу.

В конце 2023 года «УралАгроГруп» приобрела пакет акций «Рависа» размером 41,2% у бывшего первого заместителя губернатора региона Андрея Косилова. Предложения о продаже долей покупатель выставил всем держателям акций. В настоящий момент свердловчане опасаются, что им не позволят ввести восемь своих представителей в руководящие органы общества. Среди кандидатур есть сын бывшего совладельца «Рависа» Иван Косилов.

В суде также рассматривается другой иск УАГ. Свердловский холдинг потребовал предоставить все отчеты и учредительные документы. При этом юристы «Рависа» подали заявление о признании сделки продажи акций недействительной.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не поступили.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбитражный суд Челябинской области отказался отменять запрет на выборы членов совета директоров и ревизионной комиссии агрохолдинга «Равис». Это следует из данных определения суда. «В удовлетворении ходатайства акционерного общества „Равис — птицефабрика Сосновская“ об отмене обеспечительных мер отказать. Определение может быть обжаловано», — отмечено в документе. Судебное решение о запрете выборов было принято на фоне иска, поданного компанией «УралАгроГруп» (УАГ), потребовавшей ввести своих представителей в состав руководящих органов «Рависа». Иск был подан в начале марта, и суд наложил обеспечительные меры, ожидая рассмотрения заявления по существу. В конце 2023 года «УралАгроГруп» приобрела пакет акций «Рависа» размером 41,2% у бывшего первого заместителя губернатора региона Андрея Косилова. Предложения о продаже долей покупатель выставил всем держателям акций. В настоящий момент свердловчане опасаются, что им не позволят ввести восемь своих представителей в руководящие органы общества. Среди кандидатур есть сын бывшего совладельца «Рависа» Иван Косилов. В суде также рассматривается другой иск УАГ. Свердловский холдинг потребовал предоставить все отчеты и учредительные документы. При этом юристы «Рависа» подали заявление о признании сделки продажи акций недействительной. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не поступили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...