Белый дом хочет ужесточить санкции против российской нефти

США планируют усилить санкционное давление на Россию, ограничив ее возможности поставок нефти на мировой рынок и транспортировку. Об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.
«Мы приближаемся к точке, в которой можно будет говорить о гораздо более жестком режиме, как в отношении теневого флота, так и в отношении объема нефти, который России разрешено поставлять на рынок», — сообщил Сингх, передает РИА Новости. Он также отметил, что в ближайшее время США намерены использовать санкции и другие инструменты для сокращения доходов России от продажи нефти. Далип Сингх заявил, что в краткосрочной перспективе, которая охватывает период от шести месяцев до трех лет, планируется сокращение доходов РФ от продажи нефти с помощью санкционных мер.
Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия вынудят Украину снять запрет на транзит российской нефти через ее территории. Об этом заявил старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Так он ответил на приостановку Украиной транзита российской нефти в Европу по трубопроводу «Дружба».
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