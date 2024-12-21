Кабмин Украины утвердил документ, по которому теоретически можно провести тотальную мобилизацию граждан страны. По нему, общевойсковую подготовку будут проходить все украинские жители, учащиеся в 10 и 11 классах, независимо от пола.
«Кабинет министров самопровозглашённой Украины утвердил порядок, который фактически предусматривает тотальную мобилизацию», — сообщает издание Argumenti.ru. По их данным, согласно этому документу, все граждане, получающие профильное среднее образование, независимо от пола, будут проходить начальную общевойсковую подготовку.
По действующему украинскому законодательству, юноши обязаны приписаться к военкомату в 16 лет. При этом с января вводится закон, предусматривающие создание новой структуры — военной полиции, которая будет заниматься поиском дезертиров.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что руководству Украины следует принять «непростые, но необходимые» решения по дополнительной мобилизации. Об этом пишет «Национальная служба новостей».
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