Полковник Олег Берегнюк, командир 211-й понтонно-мостовой бригады, был арестован по подозрению в использовании военнослужащих для строительства своего дома. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.
«Полковник Олег Берегнюк, командир 211-й понтонно-мостовой бригады, был арестован в четверг по подозрению в том, что он отвлек четырех солдат от выполнения служебных обязанностей для выполнения строительных работ в своем новом доме в Хмельницкой области осенью 2023», — пишет газета. Кроме того, командиру вменяется жестокое обращение с солдатами. Военному предъявлены обвинения в коррупции после того, как он приказал войскам построить ему дом, говорится в материале.
По информации, опубликованной газетой The Guardian, Украина начала процесс перевода военнослужащих из подразделений противовоздушной обороны в пехотные части в связи с дефицитом бойцов, пишет «Царьград». Источники газеты выражают озабоченность по поводу того, что данным личным составом не была предоставлена адекватная подготовка для выполнения задач на передовой.
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