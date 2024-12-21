21 декабря 2024

Полковник ВСУ забрал солдат из зоны СВО для строительства своего дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Солдаты строили дом командиру в Хмельницкой области
Солдаты строили дом командиру в Хмельницкой области Фото:

Полковник Олег Берегнюк, командир 211-й понтонно-мостовой бригады, был арестован по подозрению в использовании военнослужащих для строительства своего дома. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.

«Полковник Олег Берегнюк, командир 211-й понтонно-мостовой бригады, был арестован в четверг по подозрению в том, что он отвлек четырех солдат от выполнения служебных обязанностей для выполнения строительных работ в своем новом доме в Хмельницкой области осенью 2023», — пишет газета. Кроме того, командиру вменяется жестокое обращение с солдатами. Военному предъявлены обвинения в коррупции после того, как он приказал войскам построить ему дом, говорится в материале.

По информации, опубликованной газетой The Guardian, Украина начала процесс перевода военнослужащих из подразделений противовоздушной обороны в пехотные части в связи с дефицитом бойцов, пишет «Царьград». Источники газеты выражают озабоченность по поводу того, что данным личным составом не была предоставлена адекватная подготовка для выполнения задач на передовой.

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Полковник Олег Берегнюк, командир 211-й понтонно-мостовой бригады, был арестован по подозрению в использовании военнослужащих для строительства своего дома. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph. «Полковник Олег Берегнюк, командир 211-й понтонно-мостовой бригады, был арестован в четверг по подозрению в том, что он отвлек четырех солдат от выполнения служебных обязанностей для выполнения строительных работ в своем новом доме в Хмельницкой области осенью 2023», — пишет газета. Кроме того, командиру вменяется жестокое обращение с солдатами. Военному предъявлены обвинения в коррупции после того, как он приказал войскам построить ему дом, говорится в материале. По информации, опубликованной газетой The Guardian, Украина начала процесс перевода военнослужащих из подразделений противовоздушной обороны в пехотные части в связи с дефицитом бойцов, пишет «Царьград». Источники газеты выражают озабоченность по поводу того, что данным личным составом не была предоставлена адекватная подготовка для выполнения задач на передовой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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