Стало известно, сколько ВС РФ уничтожили «Патриотов»

ВС РФ уничтожили более 30 американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot с начала спецоперации России на Украине. Самым результативным стал удар 16 мая 2023 года.
«Вооруженные силы России поразили в ходе спецоперации на Украине минимум 30 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot производства США», — сообщают РИА Новости со ссылкой на свои расчеты. Больше всего «Пэтриотов» было уничтожено ударом ВС РФ 16 мая 2023 года — гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» тогда ликвидировал в Киеве сразу пять пусковых установок.
На втором месте по результативности сразу несколько ударов российской армии:
- удар 17 августа 2024 года — было уничтожено четыре «Патриота»;
- удар 15 декабря 2024 — в результате массированного удара по всей украинской территории было уничтожено также четыре «Патриота».
В топ три также вошли удары, итогом которых стало поражение трех американских пусковых установок: удар 1 и 11 августа нынешнего года. На четвертом месте находятся удары ВС РФ, совершенные за текущий год и поразившие по две установки «Патриот»:
- удар 26 января;
- удар 13 марта;
- удар 7 и 20 июля;
- удар 10 октября.
А на пятом месте расположились удары 22 февраля и 11 мая 2024 года. Тогда российская армия ликвидировала по одной ракетной установке США.
Уничтожившая четыре «Патриота» атака РФ по Украине была совершена 15 декабря и включал налеты ударных беспилотников «Герань-2». Были поражены цели в Киеве и области, воздушная тревога также была объявлена в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях, пишет «Царьград».
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