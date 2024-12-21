21 декабря 2024

Стало известно, сколько ВС РФ уничтожили «Патриотов»

РИА Новости: российская армия уничтожила минимум 30 «Патриотов» с начала СВО
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Больше всего ЗРК Patriot было уничтожено ударом ВС РФ 16 мая 2023 года
Больше всего ЗРК Patriot было уничтожено ударом ВС РФ 16 мая 2023 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ уничтожили более 30 американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot с начала спецоперации России на Украине. Самым результативным стал удар 16 мая 2023 года.

«Вооруженные силы России поразили в ходе спецоперации на Украине минимум 30 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot производства США», — сообщают РИА Новости со ссылкой на свои расчеты. Больше всего «Пэтриотов» было уничтожено ударом ВС РФ 16 мая 2023 года — гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» тогда ликвидировал в Киеве сразу пять пусковых установок.

На втором месте по результативности сразу несколько ударов российской армии:

  • удар 17 августа 2024 года — было уничтожено четыре «Патриота»;
  • удар 15 декабря 2024 — в результате массированного удара по всей украинской территории  было уничтожено также четыре «Патриота». 

В топ три также вошли удары, итогом которых стало поражение трех американских пусковых установок: удар 1 и 11 августа нынешнего года. На четвертом месте находятся удары ВС РФ, совершенные за текущий год и поразившие по две установки «Патриот»:

  • удар 26 января;
  • удар 13 марта;
  • удар 7 и 20 июля;
  • удар 10 октября.

А на пятом месте расположились удары 22 февраля и 11 мая 2024 года. Тогда российская армия ликвидировала по одной ракетной установке США.

Уничтожившая четыре «Патриота» атака РФ по Украине была совершена 15 декабря и  включал налеты ударных беспилотников «Герань-2». Были поражены цели в Киеве и области, воздушная тревога также была объявлена в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях, пишет «Царьград».

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ВС РФ уничтожили более 30 американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot с начала спецоперации России на Украине. Самым результативным стал удар 16 мая 2023 года. «Вооруженные силы России поразили в ходе спецоперации на Украине минимум 30 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot производства США», — сообщают РИА Новости со ссылкой на свои расчеты. Больше всего «Пэтриотов» было уничтожено ударом ВС РФ 16 мая 2023 года — гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» тогда ликвидировал в Киеве сразу пять пусковых установок. На втором месте по результативности сразу несколько ударов российской армии: В топ три также вошли удары, итогом которых стало поражение трех американских пусковых установок: удар 1 и 11 августа нынешнего года. На четвертом месте находятся удары ВС РФ, совершенные за текущий год и поразившие по две установки «Патриот»: А на пятом месте расположились удары 22 февраля и 11 мая 2024 года. Тогда российская армия ликвидировала по одной ракетной установке США. Уничтожившая четыре «Патриота» атака РФ по Украине была совершена 15 декабря и  включал налеты ударных беспилотников «Герань-2». Были поражены цели в Киеве и области, воздушная тревога также была объявлена в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях, пишет «Царьград».
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