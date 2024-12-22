В Москве задержали студента по обвинению в вербовке в ряды террористов

В Москве студента второго курса Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) Арби Дукаева задержали по обвинению в вербовке в террористическую организацию. Он будет находиться под стражей до 21 января 2025 года, сообщили в правоохранительных органах.
«Задержан Дукаев Арби Умарович, гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование, являющийся студентом второго курса ФГАОУ ВО „РУДН имени Патриса Лумумбы“, не трудоустроенный, ранее не судимый. Ему предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, — заявили правоохранители. Информацию передает ТАСС.
В Останкинском суде Москвы сообщили, что до 21 января 2025 года мужчина отправлен под стражу. Других подробностей дела на данный момент не приводится. Отмечается, что Арби Дукаев просил отправить его под домашний арест во время заседания суда. По его словам, он не будет скрываться от следователей, потому что ему нужно ухаживать за тяжелобольным отцом. Также он оказывал помощь участникам спецоперации. Однако в итоге суд не согласился с его доводами.
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