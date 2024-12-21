Русский язык убрали с билетов на поезда украинской компании

Компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») прекратила дублировать информацию на русском языке в железнодорожных билетах. Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Украины Тимур Ткаченко.
«На железнодорожных билетах больше нет дубляжа на русском языке. Отныне информация на проездных документах будет дублироваться на украинском и английском», — написал Ткаченко в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что данное решение является частью политики по утверждению украинского языка как единственного государственного.
24 октября Тарас Креминь, уполномоченный по защите государственного языка Украины, выразил мнение, что использование нескольких языков на равных основаниях, без установления приоритета украинского языка, ведет к «языковой шизофрении», пишет MK.RU. Он подчеркнул, что настало время для «наступательной украинизации» в различных областях общественной деятельности.
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