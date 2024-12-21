21 декабря 2024

Раскрыто темное прошлое посла Украины в Туцрии Джелялова

Политолог Галани: посол Украины в Турции участвовал в подготовке теракта в Крыму
© Служба новостей «URA.RU»
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В Крыму оценили назначение нового украинского посла в Турции
В Крыму оценили назначение нового украинского посла в Турции Фото:

Новый посол Украины в Турции, Нариман Джелялов, прославился организацией теракта в Крыму, что ставит под сомнение его соответствие высокой дипломатической должности. Об этом заявил крымский политический эксперт Сергей Галани.

«Джелялов печально прославился тем, что получил 17 лет колонии за организацию подрыва газопровода в селе Перевальное, но в итоге террорист попал под процедуру обмена и оказался на Украине, а теперь стал ее послом в Турции», — сказал Галани в интервью РИА Новости. По его мнению, это назначение недопустимо для человека с таким прошлым.

Кроме того, Галани отметил, что процесс получения агремана, предварительного согласия на прием дипломата, проходит через министерство иностранных дел принимающей страны. Эксперт подчеркнул: «МИД может отказать в выдаче агремана по различным причинам, включая наличие негативной информации о кандидате».

23 августа 2021 года в поселке Перевальное, расположенном в предгорьях Крыма, произошел взрыв, в результате которого был поврежден газопровод. В сентябре предыдущего года Верховный суд Крыма приговорил Джелялова, Ахметова и Ахтемова к лишению свободы сроком от 13 до 17 лет за диверсию на газопроводе. Судом было установлено, что они осуществили контрабанду взрывчатки из Украины, ее незаконный оборот и причинили взрыв газопровода.

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Новый посол Украины в Турции, Нариман Джелялов, прославился организацией теракта в Крыму, что ставит под сомнение его соответствие высокой дипломатической должности. Об этом заявил крымский политический эксперт Сергей Галани. «Джелялов печально прославился тем, что получил 17 лет колонии за организацию подрыва газопровода в селе Перевальное, но в итоге террорист попал под процедуру обмена и оказался на Украине, а теперь стал ее послом в Турции», — сказал Галани в интервью РИА Новости. По его мнению, это назначение недопустимо для человека с таким прошлым. Кроме того, Галани отметил, что процесс получения агремана, предварительного согласия на прием дипломата, проходит через министерство иностранных дел принимающей страны. Эксперт подчеркнул: «МИД может отказать в выдаче агремана по различным причинам, включая наличие негативной информации о кандидате». 23 августа 2021 года в поселке Перевальное, расположенном в предгорьях Крыма, произошел взрыв, в результате которого был поврежден газопровод. В сентябре предыдущего года Верховный суд Крыма приговорил Джелялова, Ахметова и Ахтемова к лишению свободы сроком от 13 до 17 лет за диверсию на газопроводе. Судом было установлено, что они осуществили контрабанду взрывчатки из Украины, ее незаконный оборот и причинили взрыв газопровода.
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