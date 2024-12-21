Раскрыто темное прошлое посла Украины в Туцрии Джелялова

Новый посол Украины в Турции, Нариман Джелялов, прославился организацией теракта в Крыму, что ставит под сомнение его соответствие высокой дипломатической должности. Об этом заявил крымский политический эксперт Сергей Галани.
«Джелялов печально прославился тем, что получил 17 лет колонии за организацию подрыва газопровода в селе Перевальное, но в итоге террорист попал под процедуру обмена и оказался на Украине, а теперь стал ее послом в Турции», — сказал Галани в интервью РИА Новости. По его мнению, это назначение недопустимо для человека с таким прошлым.
Кроме того, Галани отметил, что процесс получения агремана, предварительного согласия на прием дипломата, проходит через министерство иностранных дел принимающей страны. Эксперт подчеркнул: «МИД может отказать в выдаче агремана по различным причинам, включая наличие негативной информации о кандидате».
23 августа 2021 года в поселке Перевальное, расположенном в предгорьях Крыма, произошел взрыв, в результате которого был поврежден газопровод. В сентябре предыдущего года Верховный суд Крыма приговорил Джелялова, Ахметова и Ахтемова к лишению свободы сроком от 13 до 17 лет за диверсию на газопроводе. Судом было установлено, что они осуществили контрабанду взрывчатки из Украины, ее незаконный оборот и причинили взрыв газопровода.
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