WP: Анкара пыталась убедить Москву прекратить поддержку Асада

Турция пыталась убедить Россию, что поддержка свергнутого президента Сирии Башара Асада не имеет долгосрочных перспектив. Об этом сообщает американская газета The Washington Post, ссылаясь на источника из западных служб безопасности.
«Турция со своей стороны пыталась убедить Россию в том, что поддерживать Асада в долгосрочной перспективе бесполезно. <…>Турецкие представители также настаивали, что удары по позициям повстанцев могут настроить будущее сирийское руководство против Москвы», — добавил собеседник издания.
Дополнительно газета напомнила слова главы МИД Турции Хакана Фидана, которые он озвучил в интервью турецкому телеканалу NTV в середине декабря. Фидан заявил, что турецкая сторона предупреждала Россию об опасности авиаударов, подчеркивая риски для будущих российско-сирийских отношений.
Избранный президент США Дональд Трамп ранее обвинил Турцию в свержении правительства Асада. Об этом он заявил на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго, штат Флорида. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ответил, что Турция не принимала участия в действиях вооруженной оппозиции в Сирии, повлекших за собой свержение режима Асада.
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