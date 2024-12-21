Дроны ВСУ атаковали жилые высотки в Казани: подробности к этому часу

Несколько дронов влетели в два жилых комплекса в Казани
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Дроны ВСУ атаковали несколько жилых домов в Казани
Дроны ВСУ атаковали несколько жилых домов в Казани Фото:
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Дроны ВСУ атаковали многоэтажки в Казани 21 декабря 2024 года

Жилой комплекс премиум-класса «Лазурные небеса», расположенный на перекрестке улиц Взлетная и Патриса Лумумбы, подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Спустя пару минут дроны влетели в другие жилые здания. Что известно на данный момент — в материале URA.RU.

Что произошло

В Казани в 37-этажное здание жилого комплекса премиум-класса «Лазурные небеса» влетел дрон. По сообщениям очевидцев, после столкновения начался пожар. Жилой комплекс расположен на перекрестке улиц Взлетная и Патриса Лумумбы и является одним из самых высоких и престижных зданий в городе, сообщает telegram-канал Shot.

Сразу после инцидента территория вокруг здания была оцеплена. Спасательные службы эвакуировали жителей. По предварительным данным, второй дрон также ударил по зданию, усугубив ситуацию и вызвав новый очаг возгорания.

Дроны атаковали ЖК «Манхэттен»

Свидетели происшествия сообщают о падении беспилотного летательного аппарата на второй жилой дом в Казани. По предварительной информации, верхняя часть здания ЖК «Манхэттен» получила повреждения.

По информации telegram-канала «Военный обозреватель», удар был нанесен БПЛА типа «камикадзе».

Загорелся еще один дом

Местные СМИ пишут, что дроны атаковали и малоэтажное здание советской застройки. Речь идет про дом на улице Клары Цеткин. 

Что говорят власти 

Мэрия Казани сообщила, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошли возгорания в нескольких районах города — Советском, Кировском и Приволжском. Целью атаки стали жилые высотки.

На месте происшествий работают экстренные службы. Мэр Казани Ильсур Метшин немедленно отреагировал на ситуацию, поручив организовать помощь пострадавшим. Эвакуированные жители размещаются в безопасных местах, им предоставляются теплые вещи и питание. Коммунальные службы города находятся в состоянии повышенной готовности, передает telegram-канал мэрии. В Казань прибыли премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и руководитель исполнительного комитета города Рустем Гафаров для координации действий по устранению последствий атаки.

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Жилой комплекс премиум-класса «Лазурные небеса», расположенный на перекрестке улиц Взлетная и Патриса Лумумбы, подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Спустя пару минут дроны влетели в другие жилые здания. Что известно на данный момент — в материале URA.RU. Что произошло В Казани в 37-этажное здание жилого комплекса премиум-класса «Лазурные небеса» влетел дрон. По сообщениям очевидцев, после столкновения начался пожар. Жилой комплекс расположен на перекрестке улиц Взлетная и Патриса Лумумбы и является одним из самых высоких и престижных зданий в городе, сообщает telegram-канал Shot. Сразу после инцидента территория вокруг здания была оцеплена. Спасательные службы эвакуировали жителей. По предварительным данным, второй дрон также ударил по зданию, усугубив ситуацию и вызвав новый очаг возгорания. Дроны атаковали ЖК «Манхэттен» Свидетели происшествия сообщают о падении беспилотного летательного аппарата на второй жилой дом в Казани. По предварительной информации, верхняя часть здания ЖК «Манхэттен» получила повреждения. По информации telegram-канала «Военный обозреватель», удар был нанесен БПЛА типа «камикадзе». Загорелся еще один дом Местные СМИ пишут, что дроны атаковали и малоэтажное здание советской застройки. Речь идет про дом на улице Клары Цеткин.  Что говорят власти  Мэрия Казани сообщила, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошли возгорания в нескольких районах города — Советском, Кировском и Приволжском. Целью атаки стали жилые высотки. На месте происшествий работают экстренные службы. Мэр Казани Ильсур Метшин немедленно отреагировал на ситуацию, поручив организовать помощь пострадавшим. Эвакуированные жители размещаются в безопасных местах, им предоставляются теплые вещи и питание. Коммунальные службы города находятся в состоянии повышенной готовности, передает telegram-канал мэрии. В Казань прибыли премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и руководитель исполнительного комитета города Рустем Гафаров для координации действий по устранению последствий атаки.
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