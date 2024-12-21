Дроны ВСУ атаковали жилые высотки в Казани: подробности к этому часу

Жилой комплекс премиум-класса «Лазурные небеса», расположенный на перекрестке улиц Взлетная и Патриса Лумумбы, подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Спустя пару минут дроны влетели в другие жилые здания. Что известно на данный момент — в материале URA.RU.
Что произошло
В Казани в 37-этажное здание жилого комплекса премиум-класса «Лазурные небеса» влетел дрон. По сообщениям очевидцев, после столкновения начался пожар. Жилой комплекс расположен на перекрестке улиц Взлетная и Патриса Лумумбы и является одним из самых высоких и престижных зданий в городе, сообщает telegram-канал Shot.
Сразу после инцидента территория вокруг здания была оцеплена. Спасательные службы эвакуировали жителей. По предварительным данным, второй дрон также ударил по зданию, усугубив ситуацию и вызвав новый очаг возгорания.
Дроны атаковали ЖК «Манхэттен»
Свидетели происшествия сообщают о падении беспилотного летательного аппарата на второй жилой дом в Казани. По предварительной информации, верхняя часть здания ЖК «Манхэттен» получила повреждения.
По информации telegram-канала «Военный обозреватель», удар был нанесен БПЛА типа «камикадзе».
Загорелся еще один дом
Местные СМИ пишут, что дроны атаковали и малоэтажное здание советской застройки. Речь идет про дом на улице Клары Цеткин.
Что говорят власти
Мэрия Казани сообщила, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошли возгорания в нескольких районах города — Советском, Кировском и Приволжском. Целью атаки стали жилые высотки.
На месте происшествий работают экстренные службы. Мэр Казани Ильсур Метшин немедленно отреагировал на ситуацию, поручив организовать помощь пострадавшим. Эвакуированные жители размещаются в безопасных местах, им предоставляются теплые вещи и питание. Коммунальные службы города находятся в состоянии повышенной готовности, передает telegram-канал мэрии. В Казань прибыли премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и руководитель исполнительного комитета города Рустем Гафаров для координации действий по устранению последствий атаки.
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