Муфтий Гайнутдин поддержал многоженство ради защиты вдов на СВО

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин, глава Духовного управления мусульман России, объявил о выпуске фетвы (богословского заключения), направленной на защиту вдов и сирот мусульман, погибших в ходе специальной военной операции. Это решение призвано укрепить социальную защищенность семей павших.
«Наши воины-мусульмане, отправляясь на специальную военную операцию, понимая всю степень риска, задаются вопросом, кто же будет заботиться об их семьях в случае их гибели. Испокон веку у российских мусульман принято, что вдову погибшего, согласно установлению Господа, берет в жены его брат, чтобы все дети от этого брака росли под опекой большой семьи, чтобы была социальная защищенность», — сообщает Telegram-канал ДУМ.
В дополнение к этому, шейх призвал мусульманских отцов обеспечивать всех детей, рожденных в полигамных браках. И не вынуждать жен обращаться за социальными пособиями к государству.
В Госдуме ответили на такие призывы Гайнутдина. По словам депутата Виталия Милонова, многоженство в России запрещено, это грубое вмешательство в прерогативу государственного закона. Милонов выразил мнение, что предложения о легализации многоженства по сути способствуют нарушению законодательства. Он также подчеркнул, что российские мусульмане не испытывают потребности в многоженстве, передает телеканал 360.
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