21 декабря 2024

Муфтий Гайнутдин поддержал многоженство ради защиты вдов на СВО

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Гайнутдин считает, что фетва о многожёнстве не нарушает светское законодательство
Гайнутдин считает, что фетва о многожёнстве не нарушает светское законодательство Фото:

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин, глава Духовного управления мусульман России, объявил о выпуске фетвы (богословского заключения), направленной на защиту вдов и сирот мусульман, погибших в ходе специальной военной операции. Это решение призвано укрепить социальную защищенность семей павших.

«Наши воины-мусульмане, отправляясь на специальную военную операцию, понимая всю степень риска, задаются вопросом, кто же будет заботиться об их семьях в случае их гибели. Испокон веку у российских мусульман принято, что вдову погибшего, согласно установлению Господа, берет в жены его брат, чтобы все дети от этого брака росли под опекой большой семьи, чтобы была социальная защищенность», — сообщает Telegram-канал ДУМ.

В дополнение к этому, шейх призвал мусульманских отцов обеспечивать всех детей, рожденных в полигамных браках. И не вынуждать жен обращаться за социальными пособиями к государству.

В Госдуме ответили на такие призывы Гайнутдина. По словам депутата Виталия Милонова, многоженство в России запрещено, это грубое вмешательство в прерогативу государственного закона. Милонов выразил мнение, что предложения о легализации многоженства по сути способствуют нарушению законодательства. Он также подчеркнул, что российские мусульмане не испытывают потребности в многоженстве, передает телеканал 360.

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Муфтий шейх Равиль Гайнутдин, глава Духовного управления мусульман России, объявил о выпуске фетвы (богословского заключения), направленной на защиту вдов и сирот мусульман, погибших в ходе специальной военной операции. Это решение призвано укрепить социальную защищенность семей павших. «Наши воины-мусульмане, отправляясь на специальную военную операцию, понимая всю степень риска, задаются вопросом, кто же будет заботиться об их семьях в случае их гибели. Испокон веку у российских мусульман принято, что вдову погибшего, согласно установлению Господа, берет в жены его брат, чтобы все дети от этого брака росли под опекой большой семьи, чтобы была социальная защищенность», — сообщает Telegram-канал ДУМ. В дополнение к этому, шейх призвал мусульманских отцов обеспечивать всех детей, рожденных в полигамных браках. И не вынуждать жен обращаться за социальными пособиями к государству. В Госдуме ответили на такие призывы Гайнутдина. По словам депутата Виталия Милонова, многоженство в России запрещено, это грубое вмешательство в прерогативу государственного закона. Милонов выразил мнение, что предложения о легализации многоженства по сути способствуют нарушению законодательства. Он также подчеркнул, что российские мусульмане не испытывают потребности в многоженстве, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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