Украинские военные расстреливали мирных граждан в селе Плехово Суджанского района Курской области. Об этом местные жители рассказали врио губернатора региона Александру Хинштейну.
«Трое жителей недавно освобожденного села Плехово Суджанского района <...> находились дома, когда село захватили укронацисты. Рассказывают, что оккупанты вели себя как нелюди: расстреливали мирных граждан безо всякого повода. Выжить смогли только благодаря взаимопомощи», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале.
Ранее об аналогичных преступлениях ВСУ на территории РФ рассказывал захваченный в плен украинский боевик. Якобы от командования поступил приказ — под видом солдат ВС РФ врываться в села и расстреливать всех без разбора, включая мирных жителей, передает телеканал 360. Накануне Киев нанес массированный ракетный удар по Рыльску. В результате атаки погибли пять мирных граждан, еще 12 пострадали, сообщает «Национальная служба новостей».
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