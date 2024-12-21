21 декабря 2024

Жители курского села рассказали о расстрелах ВСУ мирных граждан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинские войска вторглись на территорию Курской области 6 августа
Украинские войска вторглись на территорию Курской области 6 августа Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские военные расстреливали мирных граждан в селе Плехово Суджанского района Курской области. Об этом местные жители рассказали врио губернатора региона Александру Хинштейну.

«Трое жителей недавно освобожденного села Плехово Суджанского района <...> находились дома, когда село захватили укронацисты. Рассказывают, что оккупанты вели себя как нелюди: расстреливали мирных граждан безо всякого повода. Выжить смогли только благодаря взаимопомощи», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале.

Ранее об аналогичных преступлениях ВСУ на территории РФ рассказывал захваченный в плен украинский боевик. Якобы от командования поступил приказ — под видом солдат ВС РФ врываться в села и расстреливать всех без разбора, включая мирных жителей, передает телеканал 360. Накануне Киев нанес массированный ракетный удар по Рыльску. В результате атаки погибли пять мирных граждан, еще 12 пострадали, сообщает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские военные расстреливали мирных граждан в селе Плехово Суджанского района Курской области. Об этом местные жители рассказали врио губернатора региона Александру Хинштейну. «Трое жителей недавно освобожденного села Плехово Суджанского района <...> находились дома, когда село захватили укронацисты. Рассказывают, что оккупанты вели себя как нелюди: расстреливали мирных граждан безо всякого повода. Выжить смогли только благодаря взаимопомощи», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Ранее об аналогичных преступлениях ВСУ на территории РФ рассказывал захваченный в плен украинский боевик. Якобы от командования поступил приказ — под видом солдат ВС РФ врываться в села и расстреливать всех без разбора, включая мирных жителей, передает телеканал 360. Накануне Киев нанес массированный ракетный удар по Рыльску. В результате атаки погибли пять мирных граждан, еще 12 пострадали, сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...