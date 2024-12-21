Baza: в Казани прогремел взрыв

Жители Казани сообщают о взрыве в районе ЖК «Арт-Сити». Об этом сообщает Baza в своем telegram-канале.
«Местные публикуют видео с дымом после взрыва. Что именно взорвалось, уточняется», — говорится в сообщении. По предварительным данным, саперы уничтожили боеприпас одного из беспилотников, не разорвавшихся во время сегодняшней утренней атаки. При этом, официальных данных пока нет.
В Казани произошла атака восьми беспилотников ВСУ. В результате инцидента были повреждены четыре объекта: здания жилых комплексов «Лазурные небеса» и «Манхэттен», а также четырехэтажное здание на улице Клары Цеткин и один из промышленных объектов.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Обновлено в 00:05 (мск): по данным Администрации Советского района, хлопок в районе ЖК «Лазурные небеса» — это результат ликвидации остатков БПЛА. Жителей просят сохранять спокойствие.
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