21 декабря 2024

Baza: в Казани прогремел взрыв

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители Казани сообщают о взрыве в районе ЖК «Арт-Сити» (архивное фото)
Жители Казани сообщают о взрыве в районе ЖК «Арт-Сити» (архивное фото) Фото:

Жители Казани сообщают о взрыве в районе ЖК «Арт-Сити». Об этом сообщает Baza в своем telegram-канале.

«Местные публикуют видео с дымом после взрыва. Что именно взорвалось, уточняется», — говорится в сообщении. По предварительным данным, саперы уничтожили боеприпас одного из беспилотников, не разорвавшихся во время сегодняшней утренней атаки. При этом, официальных данных пока нет.

В Казани произошла атака восьми беспилотников ВСУ. В результате инцидента были повреждены четыре объекта: здания жилых комплексов «Лазурные небеса» и «Манхэттен», а также четырехэтажное здание на улице Клары Цеткин и один из промышленных объектов.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Обновлено в 00:05 (мск): по данным Администрации Советского района, хлопок в районе ЖК «Лазурные небеса» — это результат ликвидации остатков БПЛА. Жителей просят сохранять спокойствие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Казани сообщают о взрыве в районе ЖК «Арт-Сити». Об этом сообщает Baza в своем telegram-канале. «Местные публикуют видео с дымом после взрыва. Что именно взорвалось, уточняется», — говорится в сообщении. По предварительным данным, саперы уничтожили боеприпас одного из беспилотников, не разорвавшихся во время сегодняшней утренней атаки. При этом, официальных данных пока нет. В Казани произошла атака восьми беспилотников ВСУ. В результате инцидента были повреждены четыре объекта: здания жилых комплексов «Лазурные небеса» и «Манхэттен», а также четырехэтажное здание на улице Клары Цеткин и один из промышленных объектов. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Обновлено в 00:05 (мск): по данным Администрации Советского района, хлопок в районе ЖК «Лазурные небеса» — это результат ликвидации остатков БПЛА. Жителей просят сохранять спокойствие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...