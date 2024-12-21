Губернатор Орловской области сообщил об атаке ВСУ

В Орловской области произошла массированная атака БПЛА, в результате которой в поселке Стальной Конь начался пожар на объекте топливной инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор области Андрей Клычков.
«Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА», — написал он в telegram-канале. По словам Клычкова, в результате атаки загорелся объект топливной инфраструктуры.
На месте происшествия работают оперативные службы, и информации о жертвах или пострадавших нет. Процесс ликвидации последствий возгорания продолжается.
По данным, опубликованным в telegram-канале Baza, в ночь с 21 на 22 декабря в Казани произошел взрыв в районе жилого комплекса «Арт-Сити». До этого после атаки восьми беспилотников ВСУ повреждения получили четыре объекта в городе: жилые комплексы «Лазурные небеса» и «Манхэттен», четырехэтажное здание на улице Клары Цеткин и один из промышленных объектов.
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