В России появится новый род войск

Белоусов: в РФ в 2025 году появятся войска беспилотных систем
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Белоусов заявил, что в 2025 году завершится формирование нового рода войск РФ
Андрей Белоусов заявил, что в 2025 году завершится формирование нового рода войск РФ Фото:

В России в 2025 году появится новый род войск — войска беспилотных систем, которые необходимы на данный момент из-за возросшей роли участия БПЛА в конфликтах. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов. 

«Принято решение о формировании в Вооруженных Силах отдельного рода войск — войск беспилотных систем», — заявил Белоусов на заседании техсовета Минобороны. Он добавил, что формирование этого рода войск планируется завершить в третьем квартале 2025 года. 

Министр указал, что в рамках конфликта на Украине беспилотные технологии, включая аэронавтику и наземные, а также морские системы, активно используются для выполнения разведывательных, ударных и транспортных задач. А также как инструменты ведения борьбы и обмена информацией.

Кроме того, Андрей Белоусов отметил сложности, связанные с обеспечением армии РФ беспилотными средствами в рамках традиционной схемы разработки и производства. Он подчеркнул, что развитие данной техники, особенно FPV-дронов, происходит благодаря совместным проектам с участием волонтеров, меценатов и «Народного ОПК» при поддержке Минобороны. По словам министра, Технический совет «народного ОПК» координирует эту работу. С апреля текущего года было поставлено в войска более 65 типов изделий, включая 31 модель БПЛА, восемь наземных робототехнических комплексов, средства радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, а также безэкипажные катера.

Белоусов также отметил, что гражданские производители значительно нарастили объемы выпуска продукции: ежемесячное производство БПЛА и FPV-дронов достигло 40 тысяч изделий, а систем РЭБ и РЭР — до пяти тысяч изделий. Всего было закуплено более 100 тысяч изделий от гражданских производителей и малых конструкторских бюро.

Сегодня ВСУ атаковали Казань с помощью новейшей модели БПЛА — «Лютый». В результате этого повреждения получили здания жилого комплекса «Лазурные небеса» и жилого комплекса «Манхэттен», один промышленный объект и четырехэтажный дом на улице Клары Цеткин. Один из дронов был сбит российскими системами ПВО, три — врезались в ЖК, а по одному разорвалось над рекой и врезалось в предприятие. Что происходило на месте падения беспилотников — в фоторепортаже URA.RU. 

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В России в 2025 году появится новый род войск — войска беспилотных систем, которые необходимы на данный момент из-за возросшей роли участия БПЛА в конфликтах. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов.  «Принято решение о формировании в Вооруженных Силах отдельного рода войск — войск беспилотных систем», — заявил Белоусов на заседании техсовета Минобороны. Он добавил, что формирование этого рода войск планируется завершить в третьем квартале 2025 года.  Министр указал, что в рамках конфликта на Украине беспилотные технологии, включая аэронавтику и наземные, а также морские системы, активно используются для выполнения разведывательных, ударных и транспортных задач. А также как инструменты ведения борьбы и обмена информацией. Кроме того, Андрей Белоусов отметил сложности, связанные с обеспечением армии РФ беспилотными средствами в рамках традиционной схемы разработки и производства. Он подчеркнул, что развитие данной техники, особенно FPV-дронов, происходит благодаря совместным проектам с участием волонтеров, меценатов и «Народного ОПК» при поддержке Минобороны. По словам министра, Технический совет «народного ОПК» координирует эту работу. С апреля текущего года было поставлено в войска более 65 типов изделий, включая 31 модель БПЛА, восемь наземных робототехнических комплексов, средства радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, а также безэкипажные катера. Белоусов также отметил, что гражданские производители значительно нарастили объемы выпуска продукции: ежемесячное производство БПЛА и FPV-дронов достигло 40 тысяч изделий, а систем РЭБ и РЭР — до пяти тысяч изделий. Всего было закуплено более 100 тысяч изделий от гражданских производителей и малых конструкторских бюро. Сегодня ВСУ атаковали Казань с помощью новейшей модели БПЛА — «Лютый». В результате этого повреждения получили здания жилого комплекса «Лазурные небеса» и жилого комплекса «Манхэттен», один промышленный объект и четырехэтажный дом на улице Клары Цеткин. Один из дронов был сбит российскими системами ПВО, три — врезались в ЖК, а по одному разорвалось над рекой и врезалось в предприятие. Что происходило на месте падения беспилотников — в фоторепортаже URA.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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