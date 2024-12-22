Где нельзя запускать новогодние салюты

Запускать салюты на балконах, возле деревьев, жилых зданий и во время метели строго запрещено. А их использование на открытой местности доупскается только с 16 лет. Об этом сообщает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
«Существуют определенные нормы, регулирующие правила запуска фейерверков и петард. В частности, нельзя их запускать в помещениях, на крышах, балконах, из окон, вблизи газопроводов и высоковольтных линий электропередачи», — заявила Спиридонова, ее слова передает издание «Лента.ру». Она уточнила, что также запрещается запуск в метель, в зоне домов и в лесах.
В то же время, использование пиротехники разрешено на открытом пространстве, на расстоянии не менее 50 метров от зданий. Также вблизи не должно быть деревьев и линий электропередач. Запускать салюты могут только лица, достигшие 16-летнего возраста.
В зимний период 2024 года в России ужесточены меры ответственности за неправильное использование пиротехники на дачных участках, что включает необходимость соблюдения безопасного расстояния до зданий и других объектов. Нарушение этих правил может привести к штрафам от 5 до 15 тысяч рублей, подчеркивает партнер адвокатского бюро BGMP Евгения Пешкова.
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