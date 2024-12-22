Где нельзя запускать новогодние салюты

Юрист Спиридонова: пиротехнику нельзя запускать на балконах и возле домов
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Фейерверки разрешено запускать только на открытой местности
Фейерверки разрешено запускать только на открытой местности Фото:

Запускать салюты на балконах, возле деревьев, жилых зданий и во время метели строго запрещено. А их использование на открытой местности доупскается только с 16 лет. Об этом сообщает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

«Существуют определенные нормы, регулирующие правила запуска фейерверков и петард. В частности, нельзя их запускать в помещениях, на крышах, балконах, из окон, вблизи газопроводов и высоковольтных линий электропередачи», — заявила Спиридонова, ее слова передает издание «Лента.ру». Она уточнила, что также запрещается запуск в метель, в зоне домов и в лесах.

В то же время, использование пиротехники разрешено на открытом пространстве, на расстоянии не менее 50 метров от зданий. Также вблизи не должно быть деревьев и линий электропередач. Запускать салюты могут только лица, достигшие 16-летнего возраста.

В зимний период 2024 года в России ужесточены меры ответственности за неправильное использование пиротехники на дачных участках, что включает необходимость соблюдения безопасного расстояния до зданий и других объектов. Нарушение этих правил может привести к штрафам от 5 до 15 тысяч рублей, подчеркивает партнер адвокатского бюро BGMP Евгения Пешкова.

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Запускать салюты на балконах, возле деревьев, жилых зданий и во время метели строго запрещено. А их использование на открытой местности доупскается только с 16 лет. Об этом сообщает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. «Существуют определенные нормы, регулирующие правила запуска фейерверков и петард. В частности, нельзя их запускать в помещениях, на крышах, балконах, из окон, вблизи газопроводов и высоковольтных линий электропередачи», — заявила Спиридонова, ее слова передает издание «Лента.ру». Она уточнила, что также запрещается запуск в метель, в зоне домов и в лесах. В то же время, использование пиротехники разрешено на открытом пространстве, на расстоянии не менее 50 метров от зданий. Также вблизи не должно быть деревьев и линий электропередач. Запускать салюты могут только лица, достигшие 16-летнего возраста. В зимний период 2024 года в России ужесточены меры ответственности за неправильное использование пиротехники на дачных участках, что включает необходимость соблюдения безопасного расстояния до зданий и других объектов. Нарушение этих правил может привести к штрафам от 5 до 15 тысяч рублей, подчеркивает партнер адвокатского бюро BGMP Евгения Пешкова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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