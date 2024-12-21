В столице Йемена Сане в субботу вечером прогремел мощный взрыв, который, предположительно, был вызван израильским авиаударом. Об этом информирует Al Mayadeen.
«Мощный взрыв прогремел в Сане, предположительно, в результате израильского авиаудара», — говорится в сообщении. Подробности инцидента пока не уточняются, о возможных жертвах или разрушениях информация не поступала.
Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, выпустило заявление, в котором оно признало свою ответственность за запуск баллистической гиперзвуковой ракеты по военному объекту в Тель-Авиве. США подтвердили удар по зданию Минобороны хуситов в Йемене, пишет RT.
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