21 декабря 2024

Al Mayadeen: мощный взрыв прогремел в столице Йемена. Видео

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Мощный взрыв прогремел в Сане
Мощный взрыв прогремел в Сане Фото:

В столице Йемена Сане в субботу вечером прогремел мощный взрыв, который, предположительно, был вызван израильским авиаударом. Об этом информирует Al Mayadeen.

«Мощный взрыв прогремел в Сане, предположительно, в результате израильского авиаудара», — говорится в сообщении. Подробности инцидента пока не уточняются, о возможных жертвах или разрушениях информация не поступала.

Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, выпустило заявление, в котором оно признало свою ответственность за запуск баллистической гиперзвуковой ракеты по военному объекту в Тель-Авиве. США подтвердили удар по зданию Минобороны хуситов в Йемене, пишет RT.

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В столице Йемена Сане в субботу вечером прогремел мощный взрыв, который, предположительно, был вызван израильским авиаударом. Об этом информирует Al Mayadeen. «Мощный взрыв прогремел в Сане, предположительно, в результате израильского авиаудара», — говорится в сообщении. Подробности инцидента пока не уточняются, о возможных жертвах или разрушениях информация не поступала. Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, выпустило заявление, в котором оно признало свою ответственность за запуск баллистической гиперзвуковой ракеты по военному объекту в Тель-Авиве. США подтвердили удар по зданию Минобороны хуситов в Йемене, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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