США намерены запретить российское и китайское ПО в автомобилях

Bloomberg: минторг США обнародует запрет на использование ПО в авто из КНР и РФ

22 сентября 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

В США намерены запретить китайское ПО в своих автомобилях, передает Bloomberg Фото: Анна Майорова © URA.RU Минторг США планирует в ближайшее время запретить использование российского и китайского программного обеспечения (ПО) для автомобилей. Таким образом в Штатах хотят усилить безопасность. Об этом сообщает Bloomberg. «Министерство торговли США планирует обнародовать предлагаемые правила, которые запретят китайское и российское оборудование и программное обеспечение для подключенных транспортных средств. <…> Запреты в основном сосредоточены на ПО», — передают авторы материала , ссылаясь на источники. По словам последних, в связи с активным распространением так называемых «умных автомобилей», в стране начали более активно поднимать вопрос технологической безопасности. Эксперты уверены, что устройства, подключенные к автомобилям и имеющие доступу к интернету, являются потенциальными объектами для взлома со стороны злоумышленников. Особенно активно этот вопрос стал подниматься администрацией президента США Джо Байдена после того, как начались расследования в сфере кибербезопасности, связанных с китайскими автомобилями. Из-за этого ранее также были увеличены торговые пошлины на авто из КНР на 100%. К концу 2023 года Китай впервые стал мировым лидером по экспорту автомобилей. Немаловажную роль в этом сыграло торговое сотрудничество с Россией. В целом торговля между РФ и Китаем в 2023 году выросла на 26,3%. Москва в августе этого года также импортировала из Пекина автомобили на 1,6 млрд долларов, передает «Национальная служба новостей». Китайские электромобили становятся более востребованными на мировом рынке, сообщает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минторг США планирует в ближайшее время запретить использование российского и китайского программного обеспечения (ПО) для автомобилей. Таким образом в Штатах хотят усилить безопасность. Об этом сообщает Bloomberg. «Министерство торговли США планирует обнародовать предлагаемые правила, которые запретят китайское и российское оборудование и программное обеспечение для подключенных транспортных средств. <…> Запреты в основном сосредоточены на ПО», — передают авторы материала, ссылаясь на источники. По словам последних, в связи с активным распространением так называемых «умных автомобилей», в стране начали более активно поднимать вопрос технологической безопасности. Эксперты уверены, что устройства, подключенные к автомобилям и имеющие доступу к интернету, являются потенциальными объектами для взлома со стороны злоумышленников. Особенно активно этот вопрос стал подниматься администрацией президента США Джо Байдена после того, как начались расследования в сфере кибербезопасности, связанных с китайскими автомобилями. Из-за этого ранее также были увеличены торговые пошлины на авто из КНР на 100%. К концу 2023 года Китай впервые стал мировым лидером по экспорту автомобилей. Немаловажную роль в этом сыграло торговое сотрудничество с Россией. В целом торговля между РФ и Китаем в 2023 году выросла на 26,3%. Москва в августе этого года также импортировала из Пекина автомобили на 1,6 млрд долларов, передает «Национальная служба новостей». Китайские электромобили становятся более востребованными на мировом рынке, сообщает 360.ru.