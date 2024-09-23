В Челябинске открытие движения трамваев на Теплотехе перенесли на три дня

Открытие движения трамваев по улице Кирова в районе Теплотехнического института в Челябинске перенесено с 23 на 26 сентября из-за незаконченных работ. Об этом сообщил заместитель руководителя «Организатора перевозок Челябинской области» (ОГКУ) Игорь Абрамовских.
«На прошлых выходных закончили врезку спецчастей, в субботу для этого останавливали движение, сейчас работы по кривым что в сторону Северо-Запада, что в район ЧТЗ практически завершены, остались небольшие нюансы. Ориентировка на 26 число, движение полностью будет открыто», — сообщил Абрамовских изданию «74.ру» .
Председатель ОГКУ добавил, что асфальтировка путей будет произведена позже, после их обкатки. Издание также передает, что челябинцы, ожидавшие возобновления движения трамваев, столкнулись с неудобствами из-за переполненных маршруток.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!