В Челябинске открытие движения трамваев на Теплотехе перенесли на три дня

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Движение трамваев на Теплотехе пообещали открыть 26 сентября
Движение трамваев на Теплотехе пообещали открыть 26 сентября Фото:

Открытие движения трамваев по улице Кирова в районе Теплотехнического института в Челябинске перенесено с 23 на 26 сентября из-за незаконченных работ. Об этом сообщил заместитель руководителя «Организатора перевозок Челябинской области» (ОГКУ) Игорь Абрамовских.

«На прошлых выходных закончили врезку спецчастей, в субботу для этого останавливали движение, сейчас работы по кривым что в сторону Северо-Запада, что в район ЧТЗ практически завершены, остались небольшие нюансы. Ориентировка на 26 число, движение полностью будет открыто», — сообщил Абрамовских изданию «74.ру» .

Председатель ОГКУ добавил, что асфальтировка путей будет произведена позже, после их обкатки. Издание также передает, что челябинцы, ожидавшие возобновления движения трамваев, столкнулись с неудобствами из-за переполненных маршруток.

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Открытие движения трамваев по улице Кирова в районе Теплотехнического института в Челябинске перенесено с 23 на 26 сентября из-за незаконченных работ. Об этом сообщил заместитель руководителя «Организатора перевозок Челябинской области» (ОГКУ) Игорь Абрамовских. «На прошлых выходных закончили врезку спецчастей, в субботу для этого останавливали движение, сейчас работы по кривым что в сторону Северо-Запада, что в район ЧТЗ практически завершены, остались небольшие нюансы. Ориентировка на 26 число, движение полностью будет открыто», — сообщил Абрамовских изданию «74.ру» . Председатель ОГКУ добавил, что асфальтировка путей будет произведена позже, после их обкатки. Издание также передает, что челябинцы, ожидавшие возобновления движения трамваев, столкнулись с неудобствами из-за переполненных маршруток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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