Женщина скончалась от полученных травм
В Челябинске 25 сентября вблизи пешеходного перехода под колесами иномарки скончалась женщина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Челябинска, авария произошла на улице Кронштадской.
«ДТП произошло вблизи дома № 13 по улице Кронштадской. По предварительным данным, водитель 1967 года рождения на Mazda совершил наезд на женщину. От полученных травм она скончалась», — сообщили URA.RU в ГАИ.
На месте ДТП работают экипажи ГАИ и следственно-оперативная группа районного отдела полиции. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Женщина скончалась на месте ДТП от полученных травм
Обстоятельства ДТП выясняются
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