В Челябинске водитель насмерть сбил женщину у пешеходного перехода. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина скончалась от полученных травм
Женщина скончалась от полученных травм Фото:

В Челябинске 25 сентября вблизи пешеходного перехода под колесами иномарки скончалась женщина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Челябинска, авария произошла на улице Кронштадской.

«ДТП произошло вблизи дома № 13 по улице Кронштадской. По предварительным данным, водитель 1967 года рождения на Mazda совершил наезд на женщину. От полученных травм она скончалась», — сообщили URA.RU в ГАИ.

На месте ДТП работают экипажи ГАИ и следственно-оперативная группа районного отдела полиции. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Женщина скончалась на месте ДТП от полученных травм
Женщина скончалась на месте ДТП от полученных травм
Фото:
Обстоятельства ДТП выясняются
Обстоятельства ДТП выясняются
Фото:

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В Челябинске 25 сентября вблизи пешеходного перехода под колесами иномарки скончалась женщина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Челябинска, авария произошла на улице Кронштадской. «ДТП произошло вблизи дома № 13 по улице Кронштадской. По предварительным данным, водитель 1967 года рождения на Mazda совершил наезд на женщину. От полученных травм она скончалась», — сообщили URA.RU в ГАИ. На месте ДТП работают экипажи ГАИ и следственно-оперативная группа районного отдела полиции. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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