Генпрокуратура предъявила претензии мэру из ХМАО из-за качества воды

Генеральная прокуратура Российской Федерации предъявила претензии к мэру Сургутского района Андрею Трубецкому из-за неудовлетворительного качества воды в поселке Белый Яр. Об этом сообщила пресс-служба управления Генпрокуратуры по УрФО на своем сайте.
«По факту предоставления населению воды ненадлежащего качества прокуратурой внесено представление главе района, которое удовлетворено. После прокурорского реагирования проведена промывка сетей водоснабжения, гражданам произведен перерасчет на общую сумму 147 тысяч рублей», — следует из сообщения.
На жалобы жителей Белого Яра обратил внимание замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев. По его поручению в поселке взяли пробы воды, результаты которых показали, что вода не соответствовала требованиям по санитарно-химическим показателям. Коммунальная служба и управляющая компания привлечены к административной ответственности.
Ранее URA.RU сообщало, что Генпрокуратура взяла на контроль жалобы жителей Сургута на качество питьевой воды. Сургутяне в восьми микрорайонах с середины октября 2023 года жаловались на мутность воды, но ситуация стала меняться только после вмешательства прокуратуры. Тогда была проведена промывка централизованных и внутридомовых сетей в многоквартирниках.
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