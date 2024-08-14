14 августа 2024

Генпрокуратура вступилась за жителей ХМАО после жалоб на качество питьевой воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Генпрокуратура вступилась за жителей Сургута п осле жалоб на качество воды
Генпрокуратура вступилась за жителей Сургута п осле жалоб на качество воды Фото:

Генеральная прокуратура Российской Федерации взяла на контроль рассмотрение жалоб жителей Сургута на качество питьевой воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

«Под контролем управления Генпрокуратуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу организовано рассмотрение обращений жителей Югры о ненадлежащем качестве холодной воды в г. Сургуте», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сургутяне в восьми микрорайонах с середины октября 2023 года жаловались на мутность воды.

Несмотря на многочисленные обращения горожан в мэрию ситуация стала меняться только после вмешательства прокуратуры. Главе Сургута и руководителю Горводоканала были внесены представления, была проведена промывка централизованных и внутридомовых сетей в многоквартирниках. По результатам лабораторных исследований, проведенных Роспотребнадзором летом 2024 года, вода пришла в нормативное состояние.

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Генеральная прокуратура Российской Федерации взяла на контроль рассмотрение жалоб жителей Сургута на качество питьевой воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «Под контролем управления Генпрокуратуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу организовано рассмотрение обращений жителей Югры о ненадлежащем качестве холодной воды в г. Сургуте», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сургутяне в восьми микрорайонах с середины октября 2023 года жаловались на мутность воды. Несмотря на многочисленные обращения горожан в мэрию ситуация стала меняться только после вмешательства прокуратуры. Главе Сургута и руководителю Горводоканала были внесены представления, была проведена промывка централизованных и внутридомовых сетей в многоквартирниках. По результатам лабораторных исследований, проведенных Роспотребнадзором летом 2024 года, вода пришла в нормативное состояние.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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