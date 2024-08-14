Генпрокуратура вступилась за жителей ХМАО после жалоб на качество питьевой воды

Генеральная прокуратура Российской Федерации взяла на контроль рассмотрение жалоб жителей Сургута на качество питьевой воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
«Под контролем управления Генпрокуратуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу организовано рассмотрение обращений жителей Югры о ненадлежащем качестве холодной воды в г. Сургуте», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сургутяне в восьми микрорайонах с середины октября 2023 года жаловались на мутность воды.
Несмотря на многочисленные обращения горожан в мэрию ситуация стала меняться только после вмешательства прокуратуры. Главе Сургута и руководителю Горводоканала были внесены представления, была проведена промывка централизованных и внутридомовых сетей в многоквартирниках. По результатам лабораторных исследований, проведенных Роспотребнадзором летом 2024 года, вода пришла в нормативное состояние.
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