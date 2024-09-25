Губернатор ХМАО сделал заявление после назначений в Совете Федерации

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил Валентину Матвиенко и Владимира Якушева с избранием на пост председателя и первого заместителя председателя Совета Федерации. Заявления опубликованы в его официальном telegram-канале.
«Уважаемая Валентина Ивановна! Поздравляю вас с избранием председателем Совета Федерации. Единогласное решение сенаторов — это признание вашего большого вклада в развитие регионов и всей страны. Вы отстаиваете и укрепляете интересы России. Желаю успехов в вашей ответственной деятельности на высоком посту!» — обратился Кухарук к спикеру верхней палаты парламента.
Губернатор пожелал успехов Якушеву, который четыре года был полномочным представителем президента России Владимира Путина. «Уверен, что ваш богатый опыт и компетенции, нацеленность на принятие решений в интересах жителей, помогут вам в работе на этом ответственном посту. Честность, ответственность, профессионализм, требовательность — принципы, которыми вы руководствуетесь всегда», — отметил глава региона.
Ранее URA.RU писало, что бывший уральский полпред Владимир Якушев получил пост первого вице-спикера Совфеда. Сенаторы проголосовали за него единогласно.
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