Предположительно, огонь уничтожил RAV-4
Громкие хлопки, которые напугали жителей центра Перми вечером 25 сентября, стали следствием возгорания легковой машины. Пожар произошел по улице Петропавловской, 61, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«Сообщение о пожаре поступило в 21:24, горение ликвидировано в 21:35. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. В Тушении принимали участие девять спасателей и две единицы техника», — написано в telegram-канале ведомства.
В результате происшествия никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства и причины пожара устанавливаются.
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