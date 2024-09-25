Пермяки услышали взрывы вечером 25 сентября: МЧС объяснило, что произошло. Видео

В Перми возле сквера Уральских добровольцев загорелась легковушка
© Служба новостей «URA.RU»
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Предположительно, огонь уничтожил RAV-4
Предположительно, огонь уничтожил RAV-4 Фото:

Громкие хлопки, которые напугали жителей центра Перми вечером 25 сентября, стали следствием возгорания легковой машины. Пожар произошел по улице Петропавловской, 61, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Сообщение о пожаре поступило в 21:24, горение ликвидировано в 21:35. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. В Тушении принимали участие девять спасателей и две единицы техника», — написано в telegram-канале ведомства.

В результате происшествия никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

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Громкие хлопки, которые напугали жителей центра Перми вечером 25 сентября, стали следствием возгорания легковой машины. Пожар произошел по улице Петропавловской, 61, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «Сообщение о пожаре поступило в 21:24, горение ликвидировано в 21:35. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. В Тушении принимали участие девять спасателей и две единицы техника», — написано в telegram-канале ведомства. В результате происшествия никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства и причины пожара устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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