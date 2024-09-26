Что категорически нельзя делать осенью на даче

Эксперт Кобылкина: перекапывать почву на дачном участке осенью — это ошибка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Осенью на даче не рекомендуется перекапывать почву, заявила Кобылкина
Осенью на даче не рекомендуется перекапывать почву, заявила Кобылкина Фото:

Осеннее перекапывание почвы на дачном участке — серьезная ошибка, так как это вредно для полезных микроорганизмов в почве. Об этом рассказала эксперт «ВсеИнструменты.ру» Ника Кобылкина.

«Перекапывание почвы на даче осенью негативно скажется на содержании в ней полезных микроорганизмов», — передает слова Кобылкиной «Лента.ру». Она добавила, что такая практика негативно влияет на восстановление микрофлоры, поэтому специалист советует заменить перекапывание на неглубокое рыхление почвы на глубину пять-семь сантиметров.

Кроме того, Кобылкина отметила, что дачники часто ошибаются, отказываясь от осенней подкормки. Внесение фосфорных и калийных удобрений, таких как суперфосфат и хлористый калий, помогает питательным веществам растворяться зимой, способствуя хорошему урожаю и повышая морозостойкость растений. Она настоятельно призвала не откладывать подкормку до весны.

А также специалист предостерегла от использования органических отходов в качестве удобрений, так как они могут привлечь вредителей. Лучше отправлять их в компостную кучу, заключила Кобылкина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Осеннее перекапывание почвы на дачном участке — серьезная ошибка, так как это вредно для полезных микроорганизмов в почве. Об этом рассказала эксперт «ВсеИнструменты.ру» Ника Кобылкина. «Перекапывание почвы на даче осенью негативно скажется на содержании в ней полезных микроорганизмов», — передает слова Кобылкиной «Лента.ру». Она добавила, что такая практика негативно влияет на восстановление микрофлоры, поэтому специалист советует заменить перекапывание на неглубокое рыхление почвы на глубину пять-семь сантиметров. Кроме того, Кобылкина отметила, что дачники часто ошибаются, отказываясь от осенней подкормки. Внесение фосфорных и калийных удобрений, таких как суперфосфат и хлористый калий, помогает питательным веществам растворяться зимой, способствуя хорошему урожаю и повышая морозостойкость растений. Она настоятельно призвала не откладывать подкормку до весны. А также специалист предостерегла от использования органических отходов в качестве удобрений, так как они могут привлечь вредителей. Лучше отправлять их в компостную кучу, заключила Кобылкина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...