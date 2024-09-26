Что категорически нельзя делать осенью на даче

Осеннее перекапывание почвы на дачном участке — серьезная ошибка, так как это вредно для полезных микроорганизмов в почве. Об этом рассказала эксперт «ВсеИнструменты.ру» Ника Кобылкина.
«Перекапывание почвы на даче осенью негативно скажется на содержании в ней полезных микроорганизмов», — передает слова Кобылкиной «Лента.ру». Она добавила, что такая практика негативно влияет на восстановление микрофлоры, поэтому специалист советует заменить перекапывание на неглубокое рыхление почвы на глубину пять-семь сантиметров.
Кроме того, Кобылкина отметила, что дачники часто ошибаются, отказываясь от осенней подкормки. Внесение фосфорных и калийных удобрений, таких как суперфосфат и хлористый калий, помогает питательным веществам растворяться зимой, способствуя хорошему урожаю и повышая морозостойкость растений. Она настоятельно призвала не откладывать подкормку до весны.
А также специалист предостерегла от использования органических отходов в качестве удобрений, так как они могут привлечь вредителей. Лучше отправлять их в компостную кучу, заключила Кобылкина.
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