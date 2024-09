Разведка США указала на риски разрешения Киеву бить вглубь России

Разведка США считает, что разрешение на удары вглубь РФ не закончит конфликт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Раздевательные службы США считают, что разрешать Украине бить западным оружием вглубь России опасно, поскольку это может спровоцировать силовое возмездие. Информация об этом была опубликована в газете The New York Times со ссылкой на источники. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ »Кто первый применит ядерное оружие, тот проклят»: как Запад отреагировал на обновленную доктрину России «Разведывательные службы пришли к выводу, что удовлетворение запроса Украины на использование западных ракет по целям в глубине России может вызвать силовое возмездие, но не изменит принципиально ход конфликта», — пишет The New York Times. Среди ответных мер Москвы страх у разведки США вызывает активизация диверсионных операций в Европе. Газета пишет, что таковые могут включить в себя поджоги и атаки на военные базы в Европе и в США. Президент России Владимир Путин уже предупредил о рисках вовлечения стран НАТО в конфликт в случае использования западных ракет для атак по территории страны. Кроме того, российский лидер анонсировал обновление ядерной доктрины, куда теперь войдет оборона от массовых атак беспилотниками. Путин подчеркивал, что Москва может прибегнуть к ядерному оружию исключительно для самозащиты, а также защиты союзной Белоруссии.

