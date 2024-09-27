Власти Перми назвали самые загруженные учениками школы

Мэрия Перми: в городе наиболее загружены учениками пять школ
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Начало учебного года в гимназии №212 "Екатеринбург-Париж". Екатеринбург, учебный класс, класс, школьная форма, дети, первое сентября, день знаний, школа, школьники, уроки
Всего в школах Перми учится более 142 тысяч детей Фото:

В Перми в текущем учебном году наиболее загружены учениками пять школ. Об этом URA.RU рассказали в городском департаменте образования. По данным властей, речь идет о школах, в которых есть более одного учебного корпуса.

«Больше всего обучающихся отмечается в школах №30, „Флагман“, „Энергополис“, „СинТез“ и „Точка“. Их имущественный комплекс включает в себя два и более учебных зданий», — рассказали URA.RU в депобре Перми.

В ведомстве добавили, что в густонаселенных микрорайонах действует механизм двойного закрепления территорий за школами. Это позволяет будущим первоклассникам гарантированно поступить в школу рядом с домом.

Всего в городе работают 80 школ, 13 гимназий и восемь лицеев, из них 87% учатся в две смены. На начало учебного года в пермских муниципальных школах числится более 142 тысяч учащихся, из них третья часть обучается во вторую смену.

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В Перми в текущем учебном году наиболее загружены учениками пять школ. Об этом URA.RU рассказали в городском департаменте образования. По данным властей, речь идет о школах, в которых есть более одного учебного корпуса. «Больше всего обучающихся отмечается в школах №30, „Флагман“, „Энергополис“, „СинТез“ и „Точка“. Их имущественный комплекс включает в себя два и более учебных зданий», — рассказали URA.RU в депобре Перми. В ведомстве добавили, что в густонаселенных микрорайонах действует механизм двойного закрепления территорий за школами. Это позволяет будущим первоклассникам гарантированно поступить в школу рядом с домом. Всего в городе работают 80 школ, 13 гимназий и восемь лицеев, из них 87% учатся в две смены. На начало учебного года в пермских муниципальных школах числится более 142 тысяч учащихся, из них третья часть обучается во вторую смену.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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