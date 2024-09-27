Власти Перми назвали самые загруженные учениками школы

Мэрия Перми: в городе наиболее загружены учениками пять школ

27 сентября 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Всего в школах Перми учится более 142 тысяч детей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми в текущем учебном году наиболее загружены учениками пять школ. Об этом URA.RU рассказали в городском департаменте образования. По данным властей, речь идет о школах, в которых есть более одного учебного корпуса. «Больше всего обучающихся отмечается в школах №30, „Флагман“, „Энергополис“, „СинТез“ и „Точка“. Их имущественный комплекс включает в себя два и более учебных зданий», — рассказали URA.RU в депобре Перми. В ведомстве добавили, что в густонаселенных микрорайонах действует механизм двойного закрепления территорий за школами. Это позволяет будущим первоклассникам гарантированно поступить в школу рядом с домом. Всего в городе работают 80 школ, 13 гимназий и восемь лицеев, из них 87% учатся в две смены. На начало учебного года в пермских муниципальных школах числится более 142 тысяч учащихся, из них третья часть обучается во вторую смену. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми в текущем учебном году наиболее загружены учениками пять школ. Об этом URA.RU рассказали в городском департаменте образования. По данным властей, речь идет о школах, в которых есть более одного учебного корпуса. «Больше всего обучающихся отмечается в школах №30, „Флагман“, „Энергополис“, „СинТез“ и „Точка“. Их имущественный комплекс включает в себя два и более учебных зданий», — рассказали URA.RU в депобре Перми. В ведомстве добавили, что в густонаселенных микрорайонах действует механизм двойного закрепления территорий за школами. Это позволяет будущим первоклассникам гарантированно поступить в школу рядом с домом. Всего в городе работают 80 школ, 13 гимназий и восемь лицеев, из них 87% учатся в две смены. На начало учебного года в пермских муниципальных школах числится более 142 тысяч учащихся, из них третья часть обучается во вторую смену.