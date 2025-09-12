В ближайшие дни в Перми ожидают летнюю погоду

В Перми прогнозируют теплую погоду выше 20 градусов
В Перми синоптики прогнозируют потепление выше 20 градусов
В Перми синоптики прогнозируют потепление выше 20 градусов

Специалист экологического консалтингового центра кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха Максим Симакин рассказал, что жители региона смогут насладиться настоящей теплой осенью. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«Конец первой половины сентября ознаменуется приходом настоящего бабьего лета благодаря антициклону, центр которого расположился над республикой Коми. К середине второй декады погода подарит горожанам и жителям края комфортную температуру воздуха днем от +16 до +21 градусов», — рассказал ученый.

К середине второй декады сентября ситуация начнет меняться: центр антициклона сместится в юго-западном направлении. Это создаст благоприятные условия для роста температуры и сделает погоду более комфортной.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае ночью 12 сентября прогнозируются заморозки в нескольких районах. Наиболее вероятны они на юге и востоке края. 

