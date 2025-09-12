В ближайшие дни в Перми ожидают летнюю погоду

Специалист экологического консалтингового центра кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха Максим Симакин рассказал, что жители региона смогут насладиться настоящей теплой осенью. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.
«Конец первой половины сентября ознаменуется приходом настоящего бабьего лета благодаря антициклону, центр которого расположился над республикой Коми. К середине второй декады погода подарит горожанам и жителям края комфортную температуру воздуха днем от +16 до +21 градусов», — рассказал ученый.
К середине второй декады сентября ситуация начнет меняться: центр антициклона сместится в юго-западном направлении. Это создаст благоприятные условия для роста температуры и сделает погоду более комфортной.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае ночью 12 сентября прогнозируются заморозки в нескольких районах. Наиболее вероятны они на юге и востоке края.
