Диетолог назвал три жирных продукта, которые помогут похудеть в области живота и боков

Орехи, авокадо и оливковое масло помогают в борьбе с лишним весом. Об этом заявила спортивный диетолог Кэтрин Джервасио.
«Эти продукты способствуют нормализации обмена веществ и снижают вероятность ожирения. Также в рационе нужны яйца, они богаты качественным белком и полезными жирами», — цитирует Джервасио сайт «Главный региональный».
Джервасио также напомнила о полезных свойствах скумбрии и лосося для сердечной системы, а также рекомендовала темный шоколад с высоким содержанием какао в качестве десерта. Эти продукты также включены в список полезных для снижения веса.
Как издание Times of India назвало комплексный метод похудения «30-30-30». Он объединяет упражнения, диету и гидратацию.
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