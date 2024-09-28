Диетолог назвал три жирных продукта, которые помогут похудеть в области живота и боков

Диетолог Джервасио: орехи, авокадо и оливковое масло способствуют похудению
© Служба новостей «URA.RU»
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Фрукты. Челябинск, продукты, фрукты, супермаркет, магазин, авокадо
Авокадо оптимально подходит для похудения и занятий спортом Фото:

Орехи, авокадо и оливковое масло помогают в борьбе с лишним весом. Об этом заявила спортивный диетолог Кэтрин Джервасио.

«Эти продукты способствуют нормализации обмена веществ и снижают вероятность ожирения. Также в рационе нужны яйца, они богаты качественным белком и полезными жирами», — цитирует Джервасио сайт «Главный региональный».

Джервасио также напомнила о полезных свойствах скумбрии и лосося для сердечной системы, а также рекомендовала темный шоколад с высоким содержанием какао в качестве десерта. Эти продукты также включены в список полезных для снижения веса.

Как издание Times of India назвало комплексный метод похудения «30-30-30». Он объединяет упражнения, диету и гидратацию.

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Орехи, авокадо и оливковое масло помогают в борьбе с лишним весом. Об этом заявила спортивный диетолог Кэтрин Джервасио. «Эти продукты способствуют нормализации обмена веществ и снижают вероятность ожирения. Также в рационе нужны яйца, они богаты качественным белком и полезными жирами», — цитирует Джервасио сайт «Главный региональный». Джервасио также напомнила о полезных свойствах скумбрии и лосося для сердечной системы, а также рекомендовала темный шоколад с высоким содержанием какао в качестве десерта. Эти продукты также включены в список полезных для снижения веса. Как издание Times of India назвало комплексный метод похудения «30-30-30». Он объединяет упражнения, диету и гидратацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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