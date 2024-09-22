Times of India: назван комплексный метод похудения «30-30-30»

The Times of India прояснила детали ставшего популярным метода похудения
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Регулярные занятия спортом и правильное питание помогут сбросить лишний вес
Регулярные занятия спортом и правильное питание помогут сбросить лишний вес Фото:

В сети становится вирусным метод похудения «30-30-30» — комбинация спорта, гидратации и диеты. Испробовавшие метод люди заявляют, что он крайне эффективен. О деталях такого подхода рассказало издание The Times of India.

«Популярный метод снижения веса 30-30-30 объединяет упражнения, диету и гидратацию. Он рекомендует заниматься спортом по 30 минут в день и есть сбалансированный завтрак с 30% белка в течение 30 минут после пробуждения», — говорится в сообщении.

По информации издания, завтрак сразу после пробуждения восстанавливает обмен веществ и помогает контролировать аппетит, а употребление большого количества белка способствует наращиванию мышц и насыщению. Также сбалансированный завтрак регулирует уровень сахара в крови.

Регулярная получасовая физическая активность помогает сжигать калории и улучшать здоровье сердца. Помимо этого, рекомендуется включать в программу как аэробные, так и силовые упражнения.

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В сети становится вирусным метод похудения «30-30-30» — комбинация спорта, гидратации и диеты. Испробовавшие метод люди заявляют, что он крайне эффективен. О деталях такого подхода рассказало издание The Times of India. «Популярный метод снижения веса 30-30-30 объединяет упражнения, диету и гидратацию. Он рекомендует заниматься спортом по 30 минут в день и есть сбалансированный завтрак с 30% белка в течение 30 минут после пробуждения», — говорится в сообщении. По информации издания, завтрак сразу после пробуждения восстанавливает обмен веществ и помогает контролировать аппетит, а употребление большого количества белка способствует наращиванию мышц и насыщению. Также сбалансированный завтрак регулирует уровень сахара в крови. Регулярная получасовая физическая активность помогает сжигать калории и улучшать здоровье сердца. Помимо этого, рекомендуется включать в программу как аэробные, так и силовые упражнения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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