Times of India: назван комплексный метод похудения «30-30-30»

В сети становится вирусным метод похудения «30-30-30» — комбинация спорта, гидратации и диеты. Испробовавшие метод люди заявляют, что он крайне эффективен. О деталях такого подхода рассказало издание The Times of India.
«Популярный метод снижения веса 30-30-30 объединяет упражнения, диету и гидратацию. Он рекомендует заниматься спортом по 30 минут в день и есть сбалансированный завтрак с 30% белка в течение 30 минут после пробуждения», — говорится в сообщении.
По информации издания, завтрак сразу после пробуждения восстанавливает обмен веществ и помогает контролировать аппетит, а употребление большого количества белка способствует наращиванию мышц и насыщению. Также сбалансированный завтрак регулирует уровень сахара в крови.
Регулярная получасовая физическая активность помогает сжигать калории и улучшать здоровье сердца. Помимо этого, рекомендуется включать в программу как аэробные, так и силовые упражнения.
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