Стало известно, кто разбился насмерть, упав на козырек дома в Екатеринбурге

Мужчина, который разбился насмерть, упав на козырек входной группы дома на улице Готвальда, 24/4 в Екатеринбурге, был рабочим. Об этом сообщили местные жители.
«Погибшим в результате падения на Готвальда, 24/4 мог быть рабочий. Мужчине было около 40 лет. Он делал ремонт в одной из квартир», — сообщили горожане «КП-Екатеринбург». По информации издания, полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения.
Инцидент произошел днем 28 сентября в 35-этажном здании. Местные жители заявили, что от удара об стену погибшему оторвало голову. Следственный комитет не комментирует информацию о происшествии.
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