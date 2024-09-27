27 сентября 2024

Стало известно, кто разбился насмерть, упав на козырек дома в Екатеринбурге

Рабочий погиб, упав на козырек дома в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина делал ремонт в одной из квартир (архивное фото)
Мужчина делал ремонт в одной из квартир (архивное фото) Фото:

Мужчина, который разбился насмерть, упав на козырек входной группы дома на улице Готвальда, 24/4 в Екатеринбурге, был рабочим. Об этом сообщили местные жители.

«Погибшим в результате падения на Готвальда, 24/4 мог быть рабочий. Мужчине было около 40 лет. Он делал ремонт в одной из квартир», — сообщили горожане «КП-Екатеринбург». По информации издания, полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения. 

Инцидент произошел днем 28 сентября в 35-этажном здании. Местные жители заявили, что от удара об стену погибшему оторвало голову. Следственный комитет не комментирует информацию о происшествии.

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Мужчина, который разбился насмерть, упав на козырек входной группы дома на улице Готвальда, 24/4 в Екатеринбурге, был рабочим. Об этом сообщили местные жители. «Погибшим в результате падения на Готвальда, 24/4 мог быть рабочий. Мужчине было около 40 лет. Он делал ремонт в одной из квартир», — сообщили горожане «КП-Екатеринбург». По информации издания, полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения.  Инцидент произошел днем 28 сентября в 35-этажном здании. Местные жители заявили, что от удара об стену погибшему оторвало голову. Следственный комитет не комментирует информацию о происшествии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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