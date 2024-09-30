Подполье: ВС РФ нанесли более десяти ударов по Киеву и пригороду за ночь

30 сентября 2024 в 08:07 Размер текста - 17 +

По Киеву нанесено несколько ракетных ударов, уточнил подпольщик Сергей Лебедев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За ночь по Киеву и его пригороду нанесено не менее десяти ракетных ударов. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Более десяти ударов были нанесены ночью по Киеву и пригороду», — подчеркнул Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что в Кривом Роге и Бериславе украинские военные колонны также попали под удар. Украинские СМИ писали об атаках по другим территориям, в частности, Житомиру и Днепропетровску. Россия также продолжает наносить удары по объектам энергетической и военной инфраструктуры. В ночь на 27 сентября украинские издания писали об ударах по Одесской и Харьковской областям, передает телеканал «Царьград». Ранее Киев практически потерял Угледар и полностью — Макеевку (ЛНР). Также по-прежнему продолжаются бои в Курской области. За последние сутки российские военные не дали ВСУ продвинуться в глубь региона. Украина за время боев на этом направлении потеряла свыше 18 тысяч военных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За ночь по Киеву и его пригороду нанесено не менее десяти ракетных ударов. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Более десяти ударов были нанесены ночью по Киеву и пригороду», — подчеркнул Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что в Кривом Роге и Бериславе украинские военные колонны также попали под удар. Украинские СМИ писали об атаках по другим территориям, в частности, Житомиру и Днепропетровску. Россия также продолжает наносить удары по объектам энергетической и военной инфраструктуры. В ночь на 27 сентября украинские издания писали об ударах по Одесской и Харьковской областям, передает телеканал «Царьград». Ранее Киев практически потерял Угледар и полностью — Макеевку (ЛНР). Также по-прежнему продолжаются бои в Курской области. За последние сутки российские военные не дали ВСУ продвинуться в глубь региона. Украина за время боев на этом направлении потеряла свыше 18 тысяч военных.