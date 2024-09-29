По объектам топливной инфраструктуры и центру разведки ВСУ нанесли удары

Артиллерия атаковала объекты топливной инфраструктуры и центр разведки ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские силы ударили по объектам топливной инфраструктуры ВСУ. Также был поражен центр радиотехнической разведки, сообщили в Минобороны РФ.
«Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили два объекта топливной инфраструктуры и центр радиотехнической разведки ВСУ», — сообщили в ведомстве. Также в Минобороны озвучили потери украинских войск за сутки. По данным министерства, ВСУ потеряли до 1965 человек.
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