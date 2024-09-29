По объектам топливной инфраструктуры и центру разведки ВСУ нанесли удары

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, рсзо град, реактивная артиллерия
Артиллерия атаковала объекты топливной инфраструктуры и центр разведки ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы ударили по объектам топливной инфраструктуры ВСУ. Также был поражен центр радиотехнической разведки, сообщили в Минобороны РФ.

«Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили два объекта топливной инфраструктуры и центр радиотехнической разведки ВСУ», — сообщили в ведомстве. Также в Минобороны озвучили потери украинских войск за сутки. По данным министерства, ВСУ потеряли до 1965 человек.

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Российские силы ударили по объектам топливной инфраструктуры ВСУ. Также был поражен центр радиотехнической разведки, сообщили в Минобороны РФ. «Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили два объекта топливной инфраструктуры и центр радиотехнической разведки ВСУ», — сообщили в ведомстве. Также в Минобороны озвучили потери украинских войск за сутки. По данным министерства, ВСУ потеряли до 1965 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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