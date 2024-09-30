Прогноз Вучича о СВО и про отправку срочников в приграничье: о чем Песков рассказал журналистам

Песков: зарубежные политики могут иметь свое мнение о ситуации на Украине

30 сентября 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что Кремль относится спокойно к прогнозам опытных политиков о сроках завершения СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле не видят повода для беспокойства в связи с прогнозами президента Сербии Александра Вучича по поводу длительности и исхода украинского конфликта, отмечая, что каждый политик вносит свой вклад в общее понимание ситуации. Также Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, сообщил о целевом использовании средств госбюджета до 2030 года. Главные заявления представителя Кремля за 30 сентября — в материале URA.RU. Отношение Кремля к прогнозам Вучича о продолжительности конфликта на Украине В ответ на прогнозы президента Сербии Александра Вучича о продолжительности конфликта на Украине, в разговоре с URA.RU Дмитрий Песков подчеркнул спокойное отношение Кремля к различным мнениям опытных политиков по этому вопросу. Он заявил, что каждый может иметь свою точку зрения, но Россия исходит из того, что специальная военная операция должна завершиться достижением всех поставленных перед ней целей. Президент Сербии выразил мнение, что конфликт может длиться не менее десяти лет и завершиться по сценарию, аналогичному корейскому, с возможностью возобновления боевых действий. Распределение государственного бюджета РФ до 2030 года Пресс-секретарь президента подтвердил, что средства, заложенные в государственный бюджет до 2030 года, будут направлены на выплату социальных обязательств и поддержку специальной военной операции. Песков указал, что это соответствует задачам, поставленным Владимиром Путиным перед правительством. Он также сообщил, что президент регулярно проводит совещания по социально-экономическому развитию страны, и все поручения были учтены в проекте бюджета. Отношения России с Ираном после взрывов пейджеров В ответ на информацию о том, что после серии взрывов пейджеров Иран начал усиленные закупки продукции в России и Китае, Дмитрий Песков выразил сомнение в достоверности таких данных. «Я не знаю, насколько достоверны эти источники», — отметил он, подчеркнув, что торгово-экономические отношения между Россией и Ираном продолжают развиваться как часть обычного процесса между двумя государствами, заинтересованными в развитии двусторонних связей. По его словам, объемы взаимной торговли между странами растут, что является показателем нормализации и укрепления экономических отношений. Реакция Кремля на победу партии «Свобода» на выборах в Австрии Касательно победы националистической партии «Свобода» на выборах в Австрии, Дмитрий Песков заявил, что это вопрос внутренней политики Австрии и выбор австрийских избирателей. Он подчеркнул, что России нечего комментировать в это вопросе, так как это внутренние дела жителей Австрии. Вопросам ядерной доктрины и атаки на российские регионы Песков также прокомментировал URA.RU вопросы связанные с ядерной доктриной РФ в контексте продолжающейся специальной военной операции. Он призвал не связывать каждую атаку ВСУ на российские регионы с изменениями в ядерной доктрине, подчеркнув, что необходимо избегать чрезмерных апелляций к этому документу. Пресс-секретарь напомнил, что хотя документ является чрезвычайно важным и приняты важные решения, которые будут формализованы, специальная операция продолжается своим ходом. Эти комментарии последовали после одной из самых массированных атак БПЛА на Россию, произошедшей после объявления президентом РФ Владимиром Путиным новых принципов ядерной доктрины. Риск эскалации большой войны между Палестиной и Израилем В свете убийства лидера ливанской шиитской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы, Дмитрий Песков заявил о высокой оценке рисков начала большой войны между Палестиной и Израилем. Он осудил это убийство и подчеркнул, что постоянные бомбардировки со стороны Израиля способствуют дестабилизации обстановки в регионе и приводят к большому количеству жертв. Также пресс-секретарь выразил обеспокоенность Кремля в связи с этими событиями. Размещение призывников в приграничных с Украиной регионах На вопрос о том, будут ли призывники отправлены в приграничные с Украиной регионы, Дмитрий Песков отметил, что это вопрос относится к компетенции Министерства обороны РФ. «Это тема Минобороны», — заявил представитель Кремля, направляя за подробной информацией к ведомству. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле не видят повода для беспокойства в связи с прогнозами президента Сербии Александра Вучича по поводу длительности и исхода украинского конфликта, отмечая, что каждый политик вносит свой вклад в общее понимание ситуации. Также Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, сообщил о целевом использовании средств госбюджета до 2030 года. Главные заявления представителя Кремля за 30 сентября — в материале URA.RU. В ответ на прогнозы президента Сербии Александра Вучича о продолжительности конфликта на Украине, в разговоре с URA.RU Дмитрий Песков подчеркнул спокойное отношение Кремля к различным мнениям опытных политиков по этому вопросу. Он заявил, что каждый может иметь свою точку зрения, но Россия исходит из того, что специальная военная операция должна завершиться достижением всех поставленных перед ней целей. Президент Сербии выразил мнение, что конфликт может длиться не менее десяти лет и завершиться по сценарию, аналогичному корейскому, с возможностью возобновления боевых действий. Пресс-секретарь президента подтвердил, что средства, заложенные в государственный бюджет до 2030 года, будут направлены на выплату социальных обязательств и поддержку специальной военной операции. Песков указал, что это соответствует задачам, поставленным Владимиром Путиным перед правительством. Он также сообщил, что президент регулярно проводит совещания по социально-экономическому развитию страны, и все поручения были учтены в проекте бюджета. В ответ на информацию о том, что после серии взрывов пейджеров Иран начал усиленные закупки продукции в России и Китае, Дмитрий Песков выразил сомнение в достоверности таких данных. «Я не знаю, насколько достоверны эти источники», — отметил он, подчеркнув, что торгово-экономические отношения между Россией и Ираном продолжают развиваться как часть обычного процесса между двумя государствами, заинтересованными в развитии двусторонних связей. По его словам, объемы взаимной торговли между странами растут, что является показателем нормализации и укрепления экономических отношений. Касательно победы националистической партии «Свобода» на выборах в Австрии, Дмитрий Песков заявил, что это вопрос внутренней политики Австрии и выбор австрийских избирателей. Он подчеркнул, что России нечего комментировать в это вопросе, так как это внутренние дела жителей Австрии. Песков также прокомментировал URA.RU вопросы связанные с ядерной доктриной РФ в контексте продолжающейся специальной военной операции. Он призвал не связывать каждую атаку ВСУ на российские регионы с изменениями в ядерной доктрине, подчеркнув, что необходимо избегать чрезмерных апелляций к этому документу. Пресс-секретарь напомнил, что хотя документ является чрезвычайно важным и приняты важные решения, которые будут формализованы, специальная операция продолжается своим ходом. Эти комментарии последовали после одной из самых массированных атак БПЛА на Россию, произошедшей после объявления президентом РФ Владимиром Путиным новых принципов ядерной доктрины. В свете убийства лидера ливанской шиитской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы, Дмитрий Песков заявил о высокой оценке рисков начала большой войны между Палестиной и Израилем. Он осудил это убийство и подчеркнул, что постоянные бомбардировки со стороны Израиля способствуют дестабилизации обстановки в регионе и приводят к большому количеству жертв. Также пресс-секретарь выразил обеспокоенность Кремля в связи с этими событиями. На вопрос о том, будут ли призывники отправлены в приграничные с Украиной регионы, Дмитрий Песков отметил, что это вопрос относится к компетенции Министерства обороны РФ. «Это тема Минобороны», — заявил представитель Кремля, направляя за подробной информацией к ведомству.