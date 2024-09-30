Песков: правительство заложило в бюджет выполнение обещаний Путина

30 сентября 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что госбюджет до 2030 года уже сформирован Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Бюджет РФ на 2025—2027 годы Средства, заложенный в государственный бюджет до 2030 года, будут направлены на выплату социальных обязательств и на поддержку СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это именно те задачи, которые ставились президентом [России Владимиром Путиным] перед правительством», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также отметил, что Путин регулярно проводит совещания по вопросам социально-экономического развития. Пресс-секретарь еще упомянул, что на днях прошло совещание, на котором обсуждалась работа по подготовке проекта бюджета. По его словам, все поручения президента нашли свое отражение в проекте, который внесен был внесен в правительство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средства, заложенный в государственный бюджет до 2030 года, будут направлены на выплату социальных обязательств и на поддержку СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это именно те задачи, которые ставились президентом [России Владимиром Путиным] перед правительством», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также отметил, что Путин регулярно проводит совещания по вопросам социально-экономического развития. Пресс-секретарь еще упомянул, что на днях прошло совещание, на котором обсуждалась работа по подготовке проекта бюджета. По его словам, все поручения президента нашли свое отражение в проекте, который внесен был внесен в правительство.