Песков: правительство заложило в бюджет выполнение обещаний Путина

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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что госбюджет до 2030 года уже сформирован Фото:
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Бюджет РФ на 2025—2027 годы

Средства, заложенный в государственный бюджет до 2030 года, будут направлены на выплату социальных обязательств и на поддержку СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это именно те задачи, которые ставились президентом [России Владимиром Путиным] перед правительством», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Он также отметил, что Путин регулярно проводит совещания по вопросам социально-экономического развития. Пресс-секретарь еще упомянул, что на днях прошло совещание, на котором обсуждалась работа по подготовке проекта бюджета. По его словам, все поручения президента нашли свое отражение в проекте, который внесен был внесен в правительство.

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Средства, заложенный в государственный бюджет до 2030 года, будут направлены на выплату социальных обязательств и на поддержку СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это именно те задачи, которые ставились президентом [России Владимиром Путиным] перед правительством», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также отметил, что Путин регулярно проводит совещания по вопросам социально-экономического развития. Пресс-секретарь еще упомянул, что на днях прошло совещание, на котором обсуждалась работа по подготовке проекта бюджета. По его словам, все поручения президента нашли свое отражение в проекте, который внесен был внесен в правительство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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