Песков: правительство заложило в бюджет выполнение обещаний Путина

Средства, заложенный в государственный бюджет до 2030 года, будут направлены на выплату социальных обязательств и на поддержку СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это именно те задачи, которые ставились президентом [России Владимиром Путиным] перед правительством», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Он также отметил, что Путин регулярно проводит совещания по вопросам социально-экономического развития. Пресс-секретарь еще упомянул, что на днях прошло совещание, на котором обсуждалась работа по подготовке проекта бюджета. По его словам, все поручения президента нашли свое отражение в проекте, который внесен был внесен в правительство.
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