В ХМАО вахтовик засудил работодателя за порванную промежность

В Нижневартовске (ХМАО) вахтовик отсудил у компании «КапРемСервис» 700 тысяч рублей за порванную промежность. Он получил тяжелую травму на производстве и стал инвалидом второй группы.
«Потерпевший обратился в суд, требуя два миллиона рублей за причиненный вред. Разбирательства шли более полугода. Решением суда нижневартовская компания АО „КапРемСервис“ должна выплатить пострадавшему 700 тысяч рублей», — сообщает NeftMedia.
Вахтовик во время ночной смены хотел исправить намотку троса на канатоукладчике. Его коллега в этот момент привел механизм в движение, пострадавшего затянуло и он получил травму таза, инвалидность второй группы и потерю 70% трудоспособности.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе Нижневартовского городского суда. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее агентство писало, что силовики взялись за аквапарк ХМАО, где девушка порвала промежность. Она получила травму, скатываясь с водной горки.
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