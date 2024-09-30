В ХМАО вахтовик засудил работодателя за порванную промежность

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Суд постановил выплатить в пользу истца 700 тысяч рублей
Суд постановил выплатить в пользу истца 700 тысяч рублей Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) вахтовик отсудил у компании «КапРемСервис» 700 тысяч рублей за порванную промежность. Он получил тяжелую травму на производстве и стал инвалидом второй группы.

«Потерпевший обратился в суд, требуя два миллиона рублей за причиненный вред. Разбирательства шли более полугода. Решением суда нижневартовская компания АО „КапРемСервис“ должна выплатить пострадавшему 700 тысяч рублей», — сообщает NeftMedia.

Вахтовик во время ночной смены хотел исправить намотку троса на канатоукладчике. Его коллега в этот момент привел механизм в движение, пострадавшего затянуло и он получил травму таза, инвалидность второй группы и потерю 70% трудоспособности.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе Нижневартовского городского суда. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство писало, что силовики взялись за аквапарк ХМАО, где девушка порвала промежность. Она получила травму, скатываясь с водной горки.

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В Нижневартовске (ХМАО) вахтовик отсудил у компании «КапРемСервис» 700 тысяч рублей за порванную промежность. Он получил тяжелую травму на производстве и стал инвалидом второй группы. «Потерпевший обратился в суд, требуя два миллиона рублей за причиненный вред. Разбирательства шли более полугода. Решением суда нижневартовская компания АО „КапРемСервис“ должна выплатить пострадавшему 700 тысяч рублей», — сообщает NeftMedia. Вахтовик во время ночной смены хотел исправить намотку троса на канатоукладчике. Его коллега в этот момент привел механизм в движение, пострадавшего затянуло и он получил травму таза, инвалидность второй группы и потерю 70% трудоспособности. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе Нижневартовского городского суда. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство писало, что силовики взялись за аквапарк ХМАО, где девушка порвала промежность. Она получила травму, скатываясь с водной горки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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