Знамя победы над больничным комплексом Угледара водрузили челябинские бойцы. Видео

01 октября 2024 в 02:31 Размер текста - 17 +

В полку служат челябинские ребята (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы батальона 430-го мотострелкового полка, заместителем командира которого является челябинец, водрузили знамя победы над больничным комплексом Угледара. Об этом говорится в видео, размещенном в telegram-канале журналиста Сергея Карнаухова. «После тяжелых боев, нанеся противнику огромные потери, бойцы 3- роты 1-го батальона 430 мотострелкового полка 29 армии восточного военного округа водрузили знамя победы над больничным комплексом Угледара», — говорится в telegram-канале Карнаухова. Заместитель командира 430-го мотострелкового полка является боец из Челябинской области, в полку служат челябинские ребята. Полк, состоящий в основном из мобилизованных бойцов, более двух лет под руководством опытных командиров постоянно держит в страхе укронацистов, пишет Карнаухов. «Победное слово всегда за нами! За Россией!» — добавил он. Переданный ранее челябинским Народным фронтом коптер «Мавик» спас жизни бойцам СВО в Курской области. Как рассказал боец с позывным «Алабай», врага удалось своевременно обнаружить в Малой Локне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бойцы батальона 430-го мотострелкового полка, заместителем командира которого является челябинец, водрузили знамя победы над больничным комплексом Угледара. Об этом говорится в видео, размещенном в telegram-канале журналиста Сергея Карнаухова. «После тяжелых боев, нанеся противнику огромные потери, бойцы 3- роты 1-го батальона 430 мотострелкового полка 29 армии восточного военного округа водрузили знамя победы над больничным комплексом Угледара», — говорится в telegram-канале Карнаухова. Заместитель командира 430-го мотострелкового полка является боец из Челябинской области, в полку служат челябинские ребята. Полк, состоящий в основном из мобилизованных бойцов, более двух лет под руководством опытных командиров постоянно держит в страхе укронацистов, пишет Карнаухов. «Победное слово всегда за нами! За Россией!» — добавил он. Переданный ранее челябинским Народным фронтом коптер «Мавик» спас жизни бойцам СВО в Курской области. Как рассказал боец с позывным «Алабай», врага удалось своевременно обнаружить в Малой Локне.