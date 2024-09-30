30 сентября 2024

Знамя победы над больничным комплексом Угледара водрузили челябинские бойцы. Видео

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В полку служат челябинские ребята (архивное фото) Фото:
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Бойцы батальона 430-го мотострелкового полка, заместителем командира которого является челябинец, водрузили знамя победы над больничным комплексом Угледара. Об этом говорится в видео, размещенном в telegram-канале журналиста Сергея Карнаухова.

«После тяжелых боев, нанеся противнику огромные потери, бойцы 3- роты 1-го батальона 430 мотострелкового полка 29 армии восточного военного округа водрузили знамя победы над больничным комплексом Угледара», — говорится в telegram-канале Карнаухова. Заместитель командира 430-го мотострелкового полка является боец из Челябинской области, в полку служат челябинские ребята.

Полк, состоящий в основном из мобилизованных бойцов, более двух лет под руководством опытных командиров постоянно держит в страхе укронацистов, пишет Карнаухов. «Победное слово всегда за нами! За Россией!» — добавил он.

Переданный ранее челябинским Народным фронтом коптер «Мавик» спас жизни бойцам СВО в Курской области. Как рассказал боец с позывным «Алабай», врага удалось своевременно обнаружить в Малой Локне.

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Бойцы батальона 430-го мотострелкового полка, заместителем командира которого является челябинец, водрузили знамя победы над больничным комплексом Угледара. Об этом говорится в видео, размещенном в telegram-канале журналиста Сергея Карнаухова. «После тяжелых боев, нанеся противнику огромные потери, бойцы 3- роты 1-го батальона 430 мотострелкового полка 29 армии восточного военного округа водрузили знамя победы над больничным комплексом Угледара», — говорится в telegram-канале Карнаухова. Заместитель командира 430-го мотострелкового полка является боец из Челябинской области, в полку служат челябинские ребята. Полк, состоящий в основном из мобилизованных бойцов, более двух лет под руководством опытных командиров постоянно держит в страхе укронацистов, пишет Карнаухов. «Победное слово всегда за нами! За Россией!» — добавил он. Переданный ранее челябинским Народным фронтом коптер «Мавик» спас жизни бойцам СВО в Курской области. Как рассказал боец с позывным «Алабай», врага удалось своевременно обнаружить в Малой Локне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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