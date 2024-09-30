В Перми на шоссе Космонавтов иномарка насмерть сбила женщину

В Перми иномарка насмерть сбила женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. Произошло это на шоссе Космонавтов.
«Установлено, что 30 сентября около 22:00 по шоссе Космонавтов со стороны Гамовского тракта Перми в направлении западного обхода двигался автомобиль Opel Astra. Водитель, мужчина 1994 года рождения, в районе дома 413А допустил наезд на пешехода- женщину. Она переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате происшествия получила смертельные травмы», — сообщил telegram-канал госавтоинспекции Прикамья.
Ранее URA.RU рассказывало, что в селе Елово Пермского края в ДТП погиб 77-летний водитель мопеда. Его на нерегулируемом пешеходном переходе сбила иномарка.
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