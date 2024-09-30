30 сентября 2024

В Перми на шоссе Космонавтов иномарка насмерть сбила женщину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермячка скончалась в ДТП от полученных травм
Пермячка скончалась в ДТП от полученных травм Фото:

В Перми иномарка насмерть сбила женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. Произошло это на шоссе Космонавтов.

«Установлено, что 30 сентября около 22:00 по шоссе Космонавтов со стороны Гамовского тракта Перми в направлении западного обхода двигался автомобиль Opel Astra. Водитель, мужчина 1994 года рождения, в районе дома 413А допустил наезд на пешехода- женщину. Она переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате происшествия получила смертельные травмы», — сообщил telegram-канал госавтоинспекции Прикамья.

Ранее URA.RU рассказывало, что в селе Елово Пермского края в ДТП погиб 77-летний водитель мопеда. Его на нерегулируемом пешеходном переходе сбила иномарка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми иномарка насмерть сбила женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. Произошло это на шоссе Космонавтов. «Установлено, что 30 сентября около 22:00 по шоссе Космонавтов со стороны Гамовского тракта Перми в направлении западного обхода двигался автомобиль Opel Astra. Водитель, мужчина 1994 года рождения, в районе дома 413А допустил наезд на пешехода- женщину. Она переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате происшествия получила смертельные травмы», — сообщил telegram-канал госавтоинспекции Прикамья. Ранее URA.RU рассказывало, что в селе Елово Пермского края в ДТП погиб 77-летний водитель мопеда. Его на нерегулируемом пешеходном переходе сбила иномарка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...