Спикер думы Екатеринбурга развернула большую пиар-кампанию на фоне слухов про заксо и ГД

Анна Гурарий отчитывается, что сделала на посту спикера думы Екатеринбурга

21 октября 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

В 2023 году Анна Гурарий избрана депутатом гордумы 8-го созыва Фото: Размик Закарян © URA.RU Спикер думы Екатеринбурга Анна Гурарий необычно подводит итоги своего первого года в политике. На территории округа №9, от которого избиралась депутатом в сентябре 2023-го, она распространяет листовки с отчетом, что сделала за это время. Один из буклетов попал в руки корреспонденту URA.RU. «Дорогие избиратели! Начинается второй год моей работы в качестве вашего депутата. Представляю вам информацию о некоторых итогах моей деятельности на благо округа и города», — говорится в обращении Гурарий к избирателям. Во время ее прошлогодней избирательной кампании завирусился слоган «Гурарий за дендрарий». В основу своих обещаний Гурарий заложила реконструкцию дендропарка на Первомайской. Сейчас она добавляет: «С Гурарий в планетарий!». Речь про экскурсии для юных футболистов и детей из семей участников СВО из Кировского района. При ее участии — отмечает сама Гурарий — городская власть выделила из бюджета 102,7 миллионов рублей на обновление входной группы дендрария, замену освещения, на очистку пруда, установку в 2025 году детской площадки. В числе других дел (всего их 49) — помощь в приобретении материалов и ремонте детским садам №563, 372, 262, 520, 501, хоровой школе на улице Мира, ремонт детской площадки на улице Уральской, установка флагштока для флага России в дошкольном учреждении №550, доски почета в школе №43. Гурарий также гордится тем, что поддержала проект по мини-футболу в одном из дворов района, установку цветника вместо заброшенного фонтана на улице Блюхера, двух лежачих полицейских на улице Советской. А также помогла спортивному клубу ЦСКА, оргкомитету клуба «Социум», конкурсам «Большая перемена» и «Zемляки». Среди депутатов такой подход к коммуникации с избирателями непопулярен. Некоторые из них в разговоре с корреспондентом анонимно предположили, что Гурарий начала готовиться к выборам в заксо или Госдуму, намеченным на 2026 год. Слухи про то, что она может сменить дом власти, ходят давно. Сама Гурарий не подтвердила корреспонденту, что эти события связаны. URA.RU URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спикер думы Екатеринбурга Анна Гурарий необычно подводит итоги своего первого года в политике. На территории округа №9, от которого избиралась депутатом в сентябре 2023-го, она распространяет листовки с отчетом, что сделала за это время. Один из буклетов попал в руки корреспонденту URA.RU. «Дорогие избиратели! Начинается второй год моей работы в качестве вашего депутата. Представляю вам информацию о некоторых итогах моей деятельности на благо округа и города», — говорится в обращении Гурарий к избирателям. Во время ее прошлогодней избирательной кампании завирусился слоган «Гурарий за дендрарий». В основу своих обещаний Гурарий заложила реконструкцию дендропарка на Первомайской. Сейчас она добавляет: «С Гурарий в планетарий!». Речь про экскурсии для юных футболистов и детей из семей участников СВО из Кировского района. При ее участии — отмечает сама Гурарий — городская власть выделила из бюджета 102,7 миллионов рублей на обновление входной группы дендрария, замену освещения, на очистку пруда, установку в 2025 году детской площадки. В числе других дел (всего их 49) — помощь в приобретении материалов и ремонте детским садам №563, 372, 262, 520, 501, хоровой школе на улице Мира, ремонт детской площадки на улице Уральской, установка флагштока для флага России в дошкольном учреждении №550, доски почета в школе №43. Гурарий также гордится тем, что поддержала проект по мини-футболу в одном из дворов района, установку цветника вместо заброшенного фонтана на улице Блюхера, двух лежачих полицейских на улице Советской. А также помогла спортивному клубу ЦСКА, оргкомитету клуба «Социум», конкурсам «Большая перемена» и «Zемляки». Среди депутатов такой подход к коммуникации с избирателями непопулярен. Некоторые из них в разговоре с корреспондентом анонимно предположили, что Гурарий начала готовиться к выборам в заксо или Госдуму, намеченным на 2026 год. Слухи про то, что она может сменить дом власти, ходят давно. Сама Гурарий не подтвердила корреспонденту, что эти события связаны.