20 октября 2024

Спикер думы Екатеринбурга развернула большую пиар-кампанию на фоне слухов про заксо и ГД

Анна Гурарий отчитывается, что сделала на посту спикера думы Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие Свято-Елисаветинской обители. Екатеринбург, гурарий анна
В 2023 году Анна Гурарий избрана депутатом гордумы 8-го созыва Фото:

Спикер думы Екатеринбурга Анна Гурарий необычно подводит итоги своего первого года в политике. На территории округа №9, от которого избиралась депутатом в сентябре 2023-го, она распространяет листовки с отчетом, что сделала за это время. Один из буклетов попал в руки корреспонденту URA.RU.

«Дорогие избиратели! Начинается второй год моей работы в качестве вашего депутата. Представляю вам информацию о некоторых итогах моей деятельности на благо округа и города», — говорится в обращении Гурарий к избирателям.

Во время ее прошлогодней избирательной кампании завирусился слоган «Гурарий за дендрарий». В основу своих обещаний Гурарий заложила реконструкцию дендропарка на Первомайской. Сейчас она добавляет: «С Гурарий в планетарий!». Речь про экскурсии для юных футболистов и детей из семей участников СВО из Кировского района.

При ее участии — отмечает сама Гурарий — городская власть выделила из бюджета 102,7 миллионов рублей на обновление входной группы дендрария, замену освещения, на очистку пруда, установку в 2025 году детской площадки. В числе других дел (всего их 49) — помощь в приобретении материалов и ремонте детским садам №563, 372, 262, 520, 501, хоровой школе на улице Мира, ремонт детской площадки на улице Уральской, установка флагштока для флага России в дошкольном учреждении №550, доски почета в школе №43. Гурарий также гордится тем, что поддержала проект по мини-футболу в одном из дворов района, установку цветника вместо заброшенного фонтана на улице Блюхера, двух лежачих полицейских на улице Советской. А также помогла спортивному клубу ЦСКА, оргкомитету клуба «Социум», конкурсам «Большая перемена» и «Zемляки».

Среди депутатов такой подход к коммуникации с избирателями непопулярен. Некоторые из них в разговоре с корреспондентом анонимно предположили, что Гурарий начала готовиться к выборам в заксо или Госдуму, намеченным на 2026 год. Слухи про то, что она может сменить дом власти, ходят давно. Сама Гурарий не подтвердила корреспонденту, что эти события связаны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Любите оперативность? Получайте главные события Екатеринбурга и области сразу в нашем telegram-канале «Екатское чтиво»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спикер думы Екатеринбурга Анна Гурарий необычно подводит итоги своего первого года в политике. На территории округа №9, от которого избиралась депутатом в сентябре 2023-го, она распространяет листовки с отчетом, что сделала за это время. Один из буклетов попал в руки корреспонденту URA.RU. «Дорогие избиратели! Начинается второй год моей работы в качестве вашего депутата. Представляю вам информацию о некоторых итогах моей деятельности на благо округа и города», — говорится в обращении Гурарий к избирателям. Во время ее прошлогодней избирательной кампании завирусился слоган «Гурарий за дендрарий». В основу своих обещаний Гурарий заложила реконструкцию дендропарка на Первомайской. Сейчас она добавляет: «С Гурарий в планетарий!». Речь про экскурсии для юных футболистов и детей из семей участников СВО из Кировского района. При ее участии — отмечает сама Гурарий — городская власть выделила из бюджета 102,7 миллионов рублей на обновление входной группы дендрария, замену освещения, на очистку пруда, установку в 2025 году детской площадки. В числе других дел (всего их 49) — помощь в приобретении материалов и ремонте детским садам №563, 372, 262, 520, 501, хоровой школе на улице Мира, ремонт детской площадки на улице Уральской, установка флагштока для флага России в дошкольном учреждении №550, доски почета в школе №43. Гурарий также гордится тем, что поддержала проект по мини-футболу в одном из дворов района, установку цветника вместо заброшенного фонтана на улице Блюхера, двух лежачих полицейских на улице Советской. А также помогла спортивному клубу ЦСКА, оргкомитету клуба «Социум», конкурсам «Большая перемена» и «Zемляки». Среди депутатов такой подход к коммуникации с избирателями непопулярен. Некоторые из них в разговоре с корреспондентом анонимно предположили, что Гурарий начала готовиться к выборам в заксо или Госдуму, намеченным на 2026 год. Слухи про то, что она может сменить дом власти, ходят давно. Сама Гурарий не подтвердила корреспонденту, что эти события связаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...