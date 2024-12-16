Екатеринбурженка отдала последние деньги аферистам, спасая сына-полицейского

В Екатеринбурге пенсионерка отдала пять тысяч долларов (полмиллиона рублей) мошенникам, которые сказали, что ее сын-полицейский якобы попал в жуткое ДТП и ему требуется операция. Подробности истории рассказал источник URA.RU.
По его словам, под аферу попала мама сотрудника областного ГУ МВД Михаила. 13 декабря ей позвонил неизвестный и заявил, что ее сын якобы находится в тяжелом состоянии в больнице. «Тогда женщина заявила, что готова отдать пять тысяч долларов на лечение. Вскоре к ней пришел незнакомец и забрал деньги», — сказал собеседник агентства.
Когда сын вернулся домой, женщина поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Силовики ищут аферистов.
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