Екатеринбурженка отдала последние деньги аферистам, спасая сына-полицейского

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Анисимов, сотрудник Госавтодор. Курган , полиция, полицейский, конвой
Теперь коллеги силовика ищут мошенников Фото:

В Екатеринбурге пенсионерка отдала пять тысяч долларов (полмиллиона рублей) мошенникам, которые сказали, что ее сын-полицейский якобы попал в жуткое ДТП и ему требуется операция. Подробности истории рассказал источник URA.RU.

По его словам, под аферу попала мама сотрудника областного ГУ МВД Михаила. 13 декабря ей позвонил неизвестный и заявил, что ее сын якобы находится в тяжелом состоянии в больнице. «Тогда женщина заявила, что готова отдать пять тысяч долларов на лечение. Вскоре к ней пришел незнакомец и забрал деньги», — сказал собеседник агентства.

Когда сын вернулся домой, женщина поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Силовики ищут аферистов.

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В Екатеринбурге пенсионерка отдала пять тысяч долларов (полмиллиона рублей) мошенникам, которые сказали, что ее сын-полицейский якобы попал в жуткое ДТП и ему требуется операция. Подробности истории рассказал источник URA.RU. По его словам, под аферу попала мама сотрудника областного ГУ МВД Михаила. 13 декабря ей позвонил неизвестный и заявил, что ее сын якобы находится в тяжелом состоянии в больнице. «Тогда женщина заявила, что готова отдать пять тысяч долларов на лечение. Вскоре к ней пришел незнакомец и забрал деньги», — сказал собеседник агентства. Когда сын вернулся домой, женщина поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Силовики ищут аферистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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